Imputaron a un intermediario por comprar dólares para un ex policía ligado a Los Monos

Ese día de enero, según imputaron los fiscales, Vitetta mantuvo comunicaciones telefónicas con Raffo en la que acordaron llevar el dinero que éste último recibió de una mujer en una plaza de Rosario, para cambiarlo a otra moneda en Brancatelli SA, ubicada en Mitre 868. La operación se hizo alrededor de las 13.

"Eso permitió que el dinero aportado por sea inyectado en en el mercado financiero a través de Brancatelli SA. Entendemos que ese dinero Raffo lo obtiene de las actividades ilegales de la asociación ilícita a la que pertenece y brinda soporte técnico y económico", sostuvo Edery. "Ese dinero aportado por Raffo proviene de los negocios, entre ellos extorsiones, balaceras, manejo de los negocios ilícitos de la barra de Newell's, homicidios, explotación gastronómica, entre otros que llevan a cabo "Chupa" Sosa, quien responde a las órdenes de los presos “Pollo” Vinardi y Pablo Nicolás Camino.

El juez Facundo Becerra dispuso finalmente la libertad para Vitetta, que no tiene antecedentes penales, bajo una serie de condiciones: no podrá salir del país, deberá mantenerse a no más de 500 metros de la oficina Brancatelli SA y pagar una fianza de 100 mil pesos.