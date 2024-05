Hallan a una mujer muerta en su departamento de la zona de la Terminal de Omnibus

Inicialmente no presentaba signos de violencia y se esperaba a media tarde al médico forense para establecer los probables causas de muerte. Según fuentes en el lugar, de la casa no faltaban elementos visibles ni electrodomésticos, aunque no se consultó a familiares, ya que la mujer vivía sola, para cotejar faltantes. No obstante no descartaron que pueda tratarse de un homicidio.