Fuerte balacera contra una casa en barrio Las Delicias: no descartan interna entre hinchas de Newell's

Un vecino de barrio Las Delicias denunció que su casa fue atacada a balazos por personas que se desplazaban en un vehículo. El incidente se produjo alrededor de las 23 del miércoles en Alvear y pasaje Patria, en la zona sur de Rosario, y según fuentes oficiales no se registraron heridos. Vecinos del lugar indicaron que no es la primera vez que hay hechos de violencia en ese lugar en donde suelen juntarse hinchas de Newell's.

Vecinos de la cuadra declararon a LT8 que el ataque tendría como telón de fondo alguna disputa entre hinchas de Newell's Old Boys. "Me pegué un susto tremendo y cuando escuché las explosiones ni me asomé por miedo a que me tiraran. Fue como a las 10 y media. Después vino la policía, estuvieron haciendo pericias, cortaron la calle. Yo escuché cuatro explosiones, pensé que eran bombas", agregó.

"No es la primera vez que pasa algo violento. Es muy difícil estar acá tranquilo. He reforzado mi casa porque entraron a robar una vez. Hace unos tres años se volvió peligroso este lugar. Acá _dijo señalando la casa baleada_ hubo problemas porque (hinchas de Newell's) se juntaban a festejar, y a veces esos festejos perjudicaron a los vecinos", indicó la mujer.