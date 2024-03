"Estamos frente a un estado de cosas ante el cual ninguna medida puede parecer excesiva"

El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni precisó que hubo allanamientos "con resultados positivos" y no descartó ninguna hipótesis. Prometen más policías y federales en las calles

Pablo Cococcioni.mp4

En el encuentro se analizó la crítica situación que vive la ciudad ante la sucesión de hechos de violencia registrados en los últimos días y que se cobraron la vida de los taxistas Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, y Diego Alejando Celentano, de 33, ambos ejecutados con disparos en la cabeza cuando estaban trabajando, en asesinatos que, según los investigadores, tienen un claro sello mafioso.

A estos dos crímenes se sumó este jueves a la tarde el ataque a tiros a un chofer de la línea K, registrado en Mendoza y México. Se trata de Marcos Daloia, de 39 años, quien iba al volante del interno 122 cuando un joven -aún no identificado- le hizo señas para que pare y así poder subir al trolebus y, cuando paró, le descerrajó varios disparos de arma de fuego que le causaron heridas de gravedad.

Daloia se encuentra internado en estado delicado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió colaboración a los pasajeros del trolebus y a testigos del caso para dar con el autor de los disparos. Para ello, pidieron comunicarse al 911 o acudir a la Unidad de Homicidios Dolosos ubicada en el Centro de Justicia Penal de Rosario (Sarmiento 2850), o vía redes sociales de la Fiscalía.

005b2ac2-0585-4687-bf94-8af969bafeb7.jpg

"Estamos trabajando con todos nuestros recursos, codo a codo con la Fiscalía, para avanzar en las medidas del caso, esclarecer los hechos y llevar a los autores ante la Justicia para aplicar las penas correspondientes", planteó Cococcioni en conferencia de prensa este viernes. El funcionario precisó que este jueves por la noche "se llevaron a cabo allanamientos vinculados a estos hechos".

Cococcioni dijo no poder dar precisiones al respecto pero resaltó: "Ha habido resultados positivos, vamos a dar con los responsables y llevarlos a la cárcel a la brevedad". Cococcioni confió: "Esperamos que la propia Fiscalía pueda dar cuenta pronto de resultados e imputaciones".

Cabe destacar que la primera medida tomada por el MPA para llegar al fondo de los ataques a balazos que causaron terror entre los vecinos de la ciudad fue conformar un equipo especial para que lleve adelante la investigación. Por orden de la fiscal regional María Eugenia Iribarren, los fiscales Patricio Saldutti, Luis Schiappa Pietra, Marisol Fabbro, Franco Carbone y Fernando Dalmau se abocarán de lleno al esclarecimiento de los casos que sacudieron a la ciudad.

En cuanto a las hipótesis que se barajan, Cococcioni dijo que "a esta altura, ninguna línea investigativa se descarta". Analizó que "se pueden hacer conjeturas de dónde viene esto, por haber ajustado la cárcel, la calle", pero advirtió que pronunciarse a favor de una implicaría no investigar a fondo las demás. "Se están agotando las líneas investigativas, se está haciendo todo lo que se tiene que hacer sobre datos objetivos para tener una mirada esclarecida sobre los hechos", sostuvo.

crimen taxista Saladillo.jpg El taxi que conducía Diego Celentano, de 32 años, quedó estacionado en la zona de Alvear y Garmendia.

El ministro de Seguridad santafesino precisó algunas medidas que se están implementando para enfrentar la ola de violencia en la ciudad. "Estamos adoptando medidas de refuerzo de seguridad urbana", aseguró. Aludió a "coordinación con fuerzas federales, a las que se les van a asignar dos zonas más, además de las zonas del Plan Bandera".

Además, explicó que "también se está reorganizando a la Policía de Santa Fe", en particular, en lo relativo a tener más presencia en las calles. Abundó: "Hemos logrado reestablecer, en cierta medida, el patrullaje en zona urbana, de 17 móviles a 120 promedio. Pero tenemos que ganar mucha más presencia policial en calle y mas proactividad. Se van a volcar efectivos de otras secciones, de la Policía de Acción Táctica, de las Tropas de Operaciones Especiales e incluso del Servicio Penitenciario de Santa Fe, que en el marco de la ley de emergencia pueden ser afectados a colaborar en seguridad pública".

"Estamos, por supuesto, pidiendo la mayor colaboración posible al gobierno nacional. Entiendo que hubo una puesta a disposición tanto de (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich como del (presidente Javier) Milei hacia nuestro gobernador", subrayó. "En principio, tenemos por cierto que habrá refuerzo de fuerzas federales. Más allá del número, nos importa que se pueda coordinar el trabajo, que tanto fuerzas federales como de Santa Fe sean proactivas".

lineak1.jpg El chofer de la línea K fue baleado minutos antes de las 19 en Mendoza y Méjico. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

"Estamos ante un estado de cosas ante el cual ninguna medida puede parecer excesiva", advirtió. "Todo lo que se pueda hacer para recuperar el control de la calle para los santafesinos hay que hacerlo. No hay que retroceder en las medidas que se están adoptando", remarcó. "Se hará todo lo que haya que hacer, en marco de la decisión política de no negociar con las mafias, no vamos a sentarnos con la ranchada a negociar nada, seguiremos con una política estricta y firme contra las organizaciones criminales, les vamos a demostrar que el estado puede mucho mas que ellos", planteó.

Cuando se le consultó si consideraba un error la difusión de fotos sobre el estricto tratamiento carcelario, respondió tajante. "Estoy arrepentido de todo lo que podríamos haber hecho más severo, ahora lo vamos a hacer". Aclaró: "La foto es lo de menos, tenemos que ajustar el régimen penitenciario para que nadie pueda hacer ningún movimiento fuera de lo que la ley establece. Ajustar mucho funcionamiento de la policía en la calle, más proactividad, más detenciones en averiguación de antecedentes, mas pedidos de identificación, más secuestros de armas en flagrancia".