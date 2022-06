Cómo operaba una banda que extorsionaba a comerciantes de Rosario y fue desbaratada

Los allanamientos fueron 23; cinco la cárcel de Piñero, uno en Villa Gobernador Gálvez y los otros en Rosario. Los detenidos y allegados a la banda, son: Sergio Luis G.; Eliana Daniela C; Carolina Ayelén E; Fernando Alberto S; Lucia Mailen F., Julia Teresa M; y Sabrina C. En este sentido dos de las mujeres detenidas eran parejas de dos de los internos en Piñero. Durante los operativos se secuestró además una suma no determinad en pesos y otra en dólares y tres pistolas.