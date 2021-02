“No es una locura, sino una fiesta de pandilleros/ Nada, pero es una fiesta de gangsta/ No es nada más que una «motherfucker» fiesta gangsta". Con estilo y en su estilo el asesinado Tupac Shakur (2Pac) y Snoop Doggy Dogg cantaban en 1995 un estribillo, una banda de sonido de serie o película, que bien puede ajustarse a la nocturnidad rosarina: "Gangsta party", un título alternativo para la canción “2 of Amerikaz Most Wanted”. Poco habían pasado de las 3.30 de este martes cuando un diálogo encendido de armas automáticas sobresaltó a los vecinos de bulevar Seguí al 1000, entre Sarmiento y San Martín. Una Ford EcoSport estacionó frente a una casa de dos plantas y desde su interior dispararon a mansalva balas calibre 9 milímetros contra la fachada. Pero esta vez la balacera no fue, como suele ser en la gran mayoría de los casos, unidireccional: desde la vivienda respondieron también con calibre 9 milímetros.