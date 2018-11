Entran por la claraboya del baño para cometer un violento asalto

Un matrimonio que vive en zona norte fue víctima de un robo tipo entradera la noche del martes luego de que un grupo de al menos tres personas ingresara a su vivienda por una claraboya abierta en el techo del baño. La casa es antigua y, según trascendió, el matrimonio vive allí desde hace varios años. Los delincuentes revolvieron toda la casa, golpearon a sus dueños y se llevaron unos 17 mil pesos.

Todo comenzó pasadas las 23.30 del martes cuando Pedro M., de 62 años, y su esposa estaban en su habitación y escucharon ruidos no habituales que provenían del baño. El asombro fue mayor cuando vieron salir del sanitario a los delincuentes, que armas en mano los amenazaron, gritaron y pidieron el dinero que había en la casa.

El matrimonio en principio se resistió y los ladrones les pegaron, aunque sin causarles más daños que moretones. Luego los intrusos revolvieron cada lugar de la casa y después de unos treinta minutos dedicados a la búsqueda huyeron por la puerta de entrada.

Antes de retirarse volvieron a amenazar a las víctimas y dispararon sus armas dentro de la vivienda, aunque sin más consecuencias que destrozos menores ya que nadie resultó herido. El caso fue tomado por la fiscalía de Flagrancia en turno.

En el placar

En otro orden, una familia sufrió un intento de robo en su casa de Carrasco al 2300, también en zona norte. Por el hecho fue detenido un joven sospechoso de 22 años identificado como Brian Daniel A. Según fuentes policiales, en la zona es muy conocido como "el Brian", además de vivir al lado de la familia a la que intentó robar.

En este caso ya habían pasado unos minutos del miércoles cuando Carlos, un hombre de 62 años que vive junto a su madre de 93, escuchó ruidos en una habitación. Al ingresar observó una serie de elementos reunidos en un lugar como para ser cargados, entre ellos un televisor y joyas menores. Entonces comenzó a buscar al intruso.

La sorpresa fue cuando encontró a su vecino dentro del placar. "Lo vi y me dijo que me iba a matar, entonces lo saqué de los pelos como pude del placar y nos tomamos a golpes. Me pegó en la frente y me caí", dijo Carlos a medios de prensa, golpeado en sus rodillas. El ladrón había ingresado por una puerta del patio posterior de la casa y por el mismo lugar huyó. "No se llevó nada y llamamos a la policía. Todos lo conocen", dijo la víctima. El joven sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía para su posterior audiencia imputativa, que se llevará a cabo mañana.