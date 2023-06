"En Rosario hay 197 puntos de venta de droga o búnkeres", afirmó Brilloni

El ministro de Seguridad dijo que "no se puede poner un patrullero" en cada uno porque "se desatienden" los robos y arrebatos.

Brilloni sobre el paro de recolectores: "No tiene sentido enojarnos entre nosotros"

Brilloni sobre las armas robadas: "No hay registro de que se investigue"

“Es importante trabajar fuerte en la prevención para que el delito no se produzca”, expresó el funcionario provincial, quien dijo además que los vecinos “quieren a su comisaría como era el modelo de antes, que tenía 200 o 300 efectivos”.

Pero, advirtió, actualmente las comisarías “tienen 40 o 50 policías divididos en cuatro turno de trabajo sin los patrulleros necesarios, y eso a la gente no le gusta”.

“Quédense tranquilos que, si bien la comisaría no tiene recursos, sí la Unidad Regional II y las distintas direcciones de la Policía garantizan una presencia en territorio”, señaló a la población el titular de la cartera de Seguridad provincial.

>> Leer más: Brilloni sobre armas policiales perdidas o robadas: "No hay registro de que alguien investigue"

No obstante, dijo que “la gente no puede entender que al ir a una comisaría le digan que no pueden mandar un móvil o tomar una denuncia”.

Brilloni precisó que actualmente en la ciudad “hay contabilizados 197 puntos de venta de droga o búnkeres”.

“Y no podemos poner un patrullero en cada uno de ellos porque para hacerlo tendríamos que desatender los otros problemas que preocupan a la ciudadanía, como los robos y los arrebatos”, afirmó.

El ministro dijo que “cuesta mucho simular un dispositivo de vigilancia para tener testimonios y convencer al fiscal de allanar ese domicilio o punto de venta de drogas porque, cuando vas, o no está más o cambian las personas y tenés que tener otra orden de allanamiento”.