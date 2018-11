Al final de la semana incendiaria que vivió Rosario tras el asesinato de Claudio "Pájaro" Cantero, a fines de mayo de 2013, se ordenaron una treintena de allanamientos con el objetivo de parar la sangrienta secuencia de venganzas. Uno de esos operativos fue en la casa de Celestina Contreras, de 52 años y madre del líder de Los Monos. Allí la policía reportó haber encontrado dos trozos compactos de marihuana que pesaban 1,700 kilo. A cinco años y cinco meses de ese episodio, la figura femenina más fuerte del clan de barrio La Granada comenzó a ser juzgada ayer en los Tribunales Federales junto a su hija Macarena, acusadas de la tenencia de drogas para comercialización.

Ese allanamiento, en Caña de Ambar al 1800, fue un suceso controvertido. Desde el primer día las defensas señalaron que los trozos de marihuana fueron plantados por los policías, lo que la fuerza refuta en forma enérgica. Además la orden de requisa fue firmada por el juez provincial Juan Carlos Vienna, quien ordenó incautar todo tipo de efectos, incluso estupefacientes y balanzas si hubiera, cuando él no tenía competencia para intervenir en un delito federal. No obstante, las dos mujeres llegan a juicio porque el fiscal general de Casación Penal, Javier De Luca, sostuvo que correspondía que ese trámite no fuera anulado, dado que al encontrarse la marihuana Vienna se declaró incompetente y giró las actuaciones a la esfera federal.

Esta causa se ventila en el marco del trámite "Los Patrones", la investigación en la que se juzga como jefe de una organización narco a Ariel Máximo "Guille" Cantero, también hijo de "La Cele", y a ella misma. En ese sentido, el fiscal Federico Reynares Solari quiere demostrar que en mayo de 2013 la referente de la familia Cantero ya estaba implicada en el comercio de estupefacientes.

Requisa y escaramuza

El día 31 de mayo de 2013 a la mañana hubo unos treinta allanamientos en Las Flores y La Granada que realizaron agentes de la División Judiciales de la policía. Uno de ellos fue en la casa de Celestina Contreras y motivó una escaramuza con uno de los abogados de Los Monos, quien acusó a los policías de sembrar la droga.

A las 12.50 de ese día, la enojada voz de Ramón Machuca, alias "Monchi Cantero", fue captada en una escucha telefónica con Mariano Ruiz, quien fue condenado como asesor financiero de la banda. "Hey, escuchá. Llamalo a Floiger (ex jefe de Inteligencia de Drogas y condenado a 6 años de prisión por colaborar con Los Monos), viste a «La Cele» le pusieron un bagallo , decile que lo tengo bien grabado que vamos todos en cana. La embagallaron a mi vieja, le pusieron un kilo de faso a «La Cele» y ésto no lo voy a permitir".

Ante los jueces Ricardo Vázquez, Eugenio Martínez y Osvaldo Facciano, del Tribunal Oral Federal 3, ayer estaban citados a comparecer testigos civiles y policiales de ese allanamiento. De los testigos civiles no se presentó nadie, algo común en trámites donde son acusados allegados a Los Monos. Según fuentes del tribunal, ninguno pudo ser ubicado. Los testigos policiales, en tanto, ratificaron que en el operativo en casa de Celestina se encontraron los estupefacientes.

Uno de los policías, de apellido Giordano, dijo que los trozos de marihuana estaban en el piso. Según el acta policial las sustancias fueron halladas en el interior de una bolsa de papel rojo con la inscripción "Dexter" que se encontraba en el suelo, contra la pared sur de la cocina comedor.

Ante una pregunta del abogado Fausto Yrure, quien representa a "La Cele", señaló que el primero en entrar a la casa fue el jefe del operativo, el subcomisario Luis Quevertoque junto a los testigos, y que luego entró él junto a otro grupo de agentes.

Yrure también le hizo leer al testigo policial, para comprobar si la recordaba, el acta de allanamiento donde el juez Vienna y la secretaria Mariana Martínez ordenaban secuestrar entre otras cosas armas, chalecos antibalas, agendas, estupefacientes y balanzas.

"Ema", otro implicado

Ayer también fue ventilada otra causa agregada contra otro de los acusados de ser líder en la organización narco llamada "Los Patrones". Se trata de un incidente contra Jorge Emanuel Chamorro que se originó en un operativo del 4 de septiembre de 2012 en un pasillo de Pasco 60 bis, en La Siberia, casi tres años antes de que fuera detectado en la cárcel de Piñero como líder de una estructura narco junto a "Guille" Cantero.

Esta causa, que Chamorro afronta junto a otras tres personas, es por el hallazgo de 50 envoltorios de cocaína. También aquí el propósito del fiscal es demostrar que Chamorro se dedicaba a esta actividad desde antes de ser detectado en la investigación "Los Patrones".