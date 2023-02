Empalme Graneros: Dudas de una familia tras una muerte en una persecución policial

Florencia Flores tenía 27 años y tres hijos pequeños. El viernes, diez minutos antes de las 18, fue embestida por un Citroën C4 cuando cruzaba Génova por calle De Angelis en medio de una persecución policial que había comenzado en Juan B. Justo y Provincias Unidas. “Ella escapó porque no tenía permiso de conducir. No sé por qué lo hizo. Yo estuve con ella porque me dio una platita. ¿Andá a saber qué habrán pensado los policías?”, explicó Marisol, la madre de la joven, que abrumada y sin poder arrancar el duelo buscaba explicaciones en la esquina donde murió su hija. “No creo en la Justicia terrenal. Creo en la Justicia de Dios. Pero necesito saber qué pasó”, insistió la mujer.