Murió una joven en un choque tras una persecución policial en Empalme Graneros

Sin embargo, la familia de la joven descree de esta versión y afirma que la joven fue golpeada cuando estaba caída en el piso y una de las hermanas de la víctima pidió desesperadamente las cámaras de seguridad de la zona para determinar que fue efectivamente lo que pasó, porque no estaba convencida de la versión oficial. "Quiero ver las cámaras, a mí me dicen que el auto la roza y el auto de la policía que viene atrás la choca", afirmó la hermana.

Como consecuencia del impacto, murió la conductora de la moto, Florencia Flores, de 27 años y madre de 3 hijos.

empalme2.JPG

Cuando los ánimos no se habían calmado todavía, se hizo presente en el lugar el flamante ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, quien explicó cómo habrían sucedido los hechos según la información que acababa de recoger.

"En medio de un control policial en la zona de Empalme, los policías le hacen señas a la joven para que detenga la marcha, no acata la voz de alta y ahí se produce una persecución que termina con el fatal desenlace al impactar la moto contra el Citroën", dijo el ministro a los medios que se hicieron presentes en el lugar.

La versión oficial dista un poco de la de los familiares de la víctima. "Es todo medio turbio. Los vecinos nos dijeron que cuando estaba en el piso los policías la cagaron a patadas (SIC). Y cuando nosotros llegamos ya la habían metido en la ambulancia y le estaban haciendo RCP", contó a La Capital una joven que es prima de la joven que murió.

"La habrán perseguido queriendo que les diera plata o merca. En Empalme es así, si te ven en una moto y para ellos o sos narco o soldadito, y ellos te persiguen para eso, para sacarte plata o merca. Son los peores del mundo", sentenció enfurecida y desconfiando del accionar policial.

emplame3.jpg

Producto de esta desconfianza de los familiares se vivieron momentos de tensión en el barrio, en el que había una fuerte presencia policial debido a este hecho, hubo piedrazos y Gendarmería -que estaba en el operativo- reprimió con balas de goma.

En medio de esta confusa situación, se escuchó un disparo y una versión indicaba que la había realizado un hombre que se movilizaba en una bicicleta, pero el propio ministro Brilloni -que ya había llegado al lugar en ese momento- no pudo determinar si fue efectuada por un hombre que iba en bicicleta y realizó el disparo. "Los investigadores no hallaron ninguna vaina servida, lo que no implica que no se haya disparado con una pistola. Pudo haber sido un revólver o otra tipo de pirotecnia. Tampoco si la persona estaba en bici, a pie o en moto".