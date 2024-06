El llamativo discurso de José Mayans sobre "Terminator" en pleno debate de la ley Bases

José Mayans , senador formoseño de Unión por la Patria, apuntó contra Javier Milei durante su exposición en el debate por la ley Bases , en la que argumentó contra la iniciativa oficialista. En ese marco, resaltó unas declaraciones previas del presidente y aprovechó para lanzar una chicana. “Dice que es Terminator, pero me gustaría que le cuenten cómo terminan las tres versiones. En realidad, Terminator era el depravado” , afirmó.

“Milei dice que es Terminator, me gustaría que le cuenten cómo terminan las tres versiones de Terminator. El primero termina con la cabeza aplastada, se ve que no vio bien la película, Terminator era en realidad el depravado de la película. No la entendió o le contaron mal. Alguien que le cuente cómo terminó el primer Terminator: Sarah Connor lo mató. Una mujer le revienta la cabeza”, comenzó Mayas con respecto a la primera cinta de la trilogía, dirigida por James Cameron.