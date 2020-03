El abogado de la familia Orellano aseguró que al joven "lo mataron"

El abogado de la familia de Carlos Orellano, Salvador Vera, señaló este mediodía que las primeras impresiones que arrojó la autopsia practicada en el cuerpo del joven confirman "una muerte violenta y una situación de homicidio".

"Las impresiones iniciales confirman la hipótesis de una muerte violenta y una situación de homicidio, a Carlos Orellano lo mataron. Son elementos forenses que se han trabajado en la autopsia y que indican esta situación", disparó el abogado de la familia de Carlos Orellano, Salvador Vera en "Trascendental", de La Ocho.

No obstante, Vera también se apoyó en la acusación realizada por la perito de parte Virginia Créimer, quien acusó al Instituto Médico Legal (IML) de no dejarla ingresar para realizar tu tarea. "No le querían dejar ingresar ni siquiera a sus fotógrafas, lo cual nos parece una barbaridad en un caso, no sólo por la repercusión del caso sino por la situación en sí misma que entraña la investigación, que tiene involucrados a agentes policiales, agentes de un boliche", puntualizó el querellante.

En ese sentido, subrayó: "Es la primera vez que una autopsia se hace en el IML bajo los protocolos de Minnesota, entonces nos parece grave haber tenido que someter a discusión judicial si la perito estaba facultada a participar con delegado técnico, porque era esa la única oportunidad que recuperar esa información, que nos permite decir que a Orellano lo mataron".

>>Leer más: "No hay ningún elemento para afirmar que Orellano murió por golpes", sostuvo Cadierno

"Lo que nosotros pudimos percibir es que había una negativa por parte de las autoridades del IML y del grupo de fiscales intervinientes para que nosotros podamos participar plenamente, lo cual entendemos que uno de los motivos era no exponer esta situación que nosotros relevamos en relación a las causas de la muerte de Orellano", aseguró.

>>Leer más: El padre de Carlos Orellano asegura que su hijo "cayó prácticamente muerto al agua"

Esta nueva versión volvió a contraponer una situación diametralmente opuesta a la señalada por la titular del IML, Alicia Cadierno, quien se aseguró que el equipo de la perito Créimer trabajó con total normalidad y firmó el acta de conformidad al finalizar la autopsia, que contó con la participación de 30 personas.