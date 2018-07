Con videoconferencias en directo desde los penales federales de Resistencia y Rawson, ayer se realizó una audiencia en los Tribunales provinciales para debatir acerca del lugar de alojamiento de Ariel Máximo "Guille" Cantero y Jorge Emanuel "Ema" Chamorro, dos miembros de la banda de Los Monos condenados en abril pasado a 22 y 12 años de prisión por integrar una asociación ilícita y cometer un homicidio. El juez de Cámara José Luis Mascali deberá resolver si confirma o no el rechazo de un hábeas corpus de mayo pasado con el que ambos pretendían evitar ser trasladados desde la cárcel provincial de Piñero a los lugares de detención donde se encuentran ahora. "Yo le quiero decir es que si usted dice que no, yo lo hago responsable a usted de mi vida", dijo Guille al magistrado desde la provincia de Chaco a través de una pantalla (ver aparte). Ema se expresó en el mismo sentido.

Apelación y fueros

La audiencia de ayer fue programada luego de que la defensa de "Guille" y "Ema" (representados por Carlos Edwards y Fausto Yrure) apelaran el rechazo a un hábeas corpus presentado a fines de mayo a fin de evitar que los dos condenados, que estaban alojados en Piñero (cárcel del Servicio Penitenciario santafesino), fueran llevados a penales federales.

Es que el jueves 24 de mayo, a pedido del Servicio Penitenciario provincial, el Tribunal Oral Federal 3 dispuso el traslado de Chamorro y Cantero a penales federales argumentando la peligrosidad de los detenidos, su "alto perfil" y el exceso de cupo de presos federales en cárceles de la provincia. Ayer, la fiscal María Eugenia Iribarren y el titular del Servicio Penitenciario, Juan Manuel Martínez Saliba, expusieron argumentos similares.

El hábeas corpus presentado en la justicia provincial tenía como objetivo frenar los traslados. Pero el juez José Luis Suárez lo rechazó al entender que correspondía realizar ese planteo ante la Justicia Federal, que es el ámbito en el que se había tomado la decisión. Así, el magistrado instó al Servicio Penitenciario a suspender por cinco días hábiles el traslado para que la defensa tuviera tiempo de poner en conocimiento del caso a la Justicia Federal, que el 29 de mayo rechazó el recurso de reposición presentado por los abogados Fausto Yrure y Carlos Varela.

Horas después de conocerse el rechazo, una casa y un edificio en los que había vivido el juez Ismael Manfrín, quien presidió el tribunal que impuso condenas a 19 miembros de la banda de Los Monos (entre ellos "Ema" y "Guille"), fueron atacados a tiros.

Seis horas después de las balaceras, la madrugada del 30 de mayo, y en medio de un cerrado operativo de seguridad que partió desde la cárcel de Piñero, el líder de Los Monos fue trasladado al penal federal de Resistencia (Chaco) y Emanuel Chamorro fue derivado a la cárcel de Rawson (Chubut). Esos son los lugares en los que hasta hoy se encuentran alojados y desde donde ayer participaron de la audiencia mediante videoconferencia.

En directo

El 9 de abril, "Guille" Cantero fue hallado culpable del ser el jefe de una asociación ilícita y del homicidio de Diego Demarre. Por esos delitos recibió una pena a 22 años de prisión. "Ema" Chamorro fue condenado a 12 años de cárcel por ser miembro de esa organización criminal y por haber sido partícipe secundario del mismo crimen.

Pero además de esas condenas, tanto Cantero como Chamorro están a la espera de un juicio federal por una causa conocida como "Los Patrones" que se inició en 2013. Se los acusa de encabezar desde la cárcel de Piñero un organización dedicada al tráfico de drogas cuyo accionar fue desbaratado en 2015. Y ese fue uno de los motivos por los que el Servicio Penitenciario de Santa Fe pidió el traslado a prisiones federales. Se prevé que ese juicio se inicie el próximo 20 de septiembre.

Acercamiento familiar

La audiencia de ayer se inició con una hora de retraso porque en el penal de Chaco donde está Guille, había problemas de conexión a internet.

El juez Mascali resolvió comenzar la audiencia pese a la imposibilidad de "Guille" de participar. Más tarde, y ya expuestos los argumentos de la defensa y la Fiscalía, la conexión pudo establecerse.

Edwards e Yrure enumeraron los argumentos técnicos por los cuales consideran que sus pupilos deben volver a ser alojados en penales provinciales. Entre otras cosas, acusaron al Servicio Penitenciario provincial de haber inducido al error a la Justicia Federal al presentarle argumentos falsos para trasladarlos.

Chamorro, desde Rawson, dijo que el principal motivo por el que quiere estar alojado en Santa Fe es que su mujer, que está embarazada, y sus dos hijos, viven en un pueblo de la provincia y que se les hace posible mantener el contacto con ellos a tantos kilómetros de distancia. "Me siento hostigado y perseguido", sostuvo, y enumeró todas las veces que fue trasladado a distintas cárceles bajo el mismo argumento. "Estoy a metros de la persona que me apuñaló en la cárcel de Neuquén", dijo "Ema" en referencia al ataque que sufrió en enero de 2016 cuando estuvo alojado en la prisión de esa provincia. Remarcó que la persona que lo atacó también está en Rawson, aunque a pedido de Mascali aclaró que estaba en otro pabellón. "Me siento desterrado de mi propia provincia, hay un ensañamiento del Servicio Penitenciario con nosotros", dijo, y advirtió al juez que se mataría si no hace lugar al pedido.

Luego habló "Guille", que increpó al juez en el mismo sentido: "Yo lo hago responsable a usted de mi vida", le dijo.