Doble femicidio en La Plata: un policía asesinó a balazos a su ex pareja y a la hermana

A raíz del ataque, las dos mujeres, de nacionalidad paraguaya, fueron alcanzadas por disparos y murieron en el lugar, mientras que el hombre que estaba con ellas en la casa resultó gravemente herido de un balazo a la altura del ojo derecho, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital de Gonnet en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y se encuentra internado con pronóstico reservado.

De acuerdo a los informado por testigos a la policía, inmediatamente luego de disparar, el policía llamó a alguien con su teléfono su celular y le dijo "cuidame a los nenes". Tras ello, subió a ambos niños a un auto y se los llevó del lugar.

Más tarde, fue el propio Miño quien se entregó en el Destacamento de Arturo Seguí, situado en diagonal 146, entre 414 bis y 415, junto a sus hijos, quienes estaban ilesos y fueron llevados al área de Niñez para su resguardo, dijeron las fuentes.

Los voceros agregaron que el policía tenía denuncias previas por violencia de género de parte de Díaz, quien lo había denunciado en enero de 2020, mientras que está imputado en otra causa que se tramita ante el Juzgado de Familia 6 de la Plata.

La hija de Castorina Díaz, Ruth, de 18 años, fue la primera que se acercó esta mañana al lugar del crimen y dijo en declaraciones a la prensa que cuando llegó los vecinos le dijeron "le dispararon a tu mamá, a tu tía y a tu padrastro".

"Yo no lo creía, hasta que intenté ingresar, no me dejaron, me puse a pelear con la policía. Dijeron que eran tres los que recibieron disparos, pero uno tenía signos vitales", contó la adolescente y agregó que lo que sucedió le "duele mucho", especialmente por sus hermanitos menores de edad.

"Yo tengo a mi pareja, y mi otra tía que también está destrozada", agregó la joven, y contó que el policía "siempre trababa mal a sus hijos" y que la causa de la separación de éste con su tía fue justamente porque era violento.