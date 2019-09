Ariel Maximiliano Cantero, conocido como "Chanchón" y uno de los hijos del ex líder de la banda de Los Monos Ariel Máximo "El viejo" Cantero, fue puesto bajo prisión preventiva acusado de ser uno de los hombres que asesinaron el 22 de julio pasado al oficial de policía Cristian Ezequiel Ibarra, ejecutado de seis balazos en la cabeza dentro de su Peugeot 308 negro. Sin embargo, una vez que se cumplan una serie de requisitos dispuestos por la jueza Paula Alvarez, "Chanchón", de 21 años, pasará a cumplir la medida cautelar en el domicilio de su madre con una tobillera monitoreada electrónicamente hasta el 10 de diciembre. En tanto, Walter Daniel D., de 33 años y socio procesal de Cantero, fue puesto en libertad ya que la magistrada entendió que eran escasos los indicios presentados por la Fiscalía en su contra. Ambos hombres llegaron al banquillo bajo la acusación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de guerra y hurto calamitoso.

Cristian Ezequiel Ibarra, un oficial de policía de 29 años adscripto a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) que administra la estructura administrativa del sistema penal santafesino, conmocionó a una ciudad libre de sorpresas. Su homicidio estuvo inmerso en la última oleada de crímenes con tinte mafioso ocurridos hace poco más de un mes. Ibarra fue asesinado el lunes 22 de julio pasado alrededor de las 21.30 en la esquina de Deán Funes y Larralde, en el barrio Godoy. Recibió seis impactos en la cabeza disparados desde adentro del mismo auto.

Contexto narco

El viernes, "Chanchón" Cantero se entregó espontáneamente en el Centro de Justicia Penal luego de que la casa de su hermana fuera allanada. Walter D., en tanto, fue detenido horas más tarde a pocos metros de su casa, en Pasaje 1717 al 7300, en inmediaciones del club Loma Negra.

Tras la audiencia imputativa que se llevó a cabo ayer pudo conocerse que al policía Ibarra, quien estaba vestido de civil, lo asesinaron con dos armas diferentes, ambas calibre 9 milímetros. Cinco disparos con una de ellas ejecutados desde atrás. Y un disparo de gracia, con munición Luger, que le propinó quien estaba sentado como acompañante. Para la acusación, en manos del fiscal Miguel Moreno, el contexto en el que se produjo la muerte del policía fue "una crisis producida entre vendedores de drogas".

Siempre según esa hipótesis, Ibarra era "gerenciador de un grupo de vendedores de cocaína en el barrio Fonavi de Monte Flores al 7200" y "Chanchón" la cabeza de otro "grupo dedicado al narcomenudeo" que, como buena parte de su familia, "resolvía violentamente los problemas territoriales". El fiscal Moreno dijo que "Chanchón" regenteaba el territorio, junto a otro pariente apodado "Tartita", e Ibarra pagaba para que su gente pudiera vender en el lugar. La lógica de la Fiscalía es que hubo un conflicto de intereses e Ibarra fue víctima de una traición colectiva para beneficiar a otros jugadores, entre ellos su cuñado, apodado "Tito".

Ninguno de los protagonista de la audiencia de ayer había llegado procesalmente virgen a la imputativa. "Chanchón" había sido detenido e imputado por el crimen de Brian Chamorro, un joven de 19 años hallado sin vida el 26 de julio de 2017 a metros del ingreso al Parque Regional Sur. Entonces fue imputado junto a otras dos personas en febrero de 2018 y puesto en libertad controlada por el juez Carlos Leiva. Media docena de mujeres, entre ellas su madre y su pareja con una bebé de cuatro meses, fueron a apoyarlo a la audiencia de ayer.

Por parte Walter D. había recibido una condena a 11 años y 10 meses de prisión por una causa de sustracción automotor. Una condena que venció el 3 de agosto de 2018.

Territorio en disputa

Los acusados fueron asistidos por los defensores privados Maximiliano Adrián Special y Andrés Cal. Cantero, padre de 3 hijos, se presentó como vendedor de chanchos. Su compinche, en tanto, como empleado de la construcción. Lo único que no fue puesto en duda durante la audiencia fue el contexto de narcocriminalidad en el que el oficial Ibarra fue emboscado.

Para el fiscal Moreno el oficial de policía formaba parte de un entramado de vendedores de cocaína que tenían su territorio en el consorcio 5 del Fonavi de Monte Flores al 7200. Según la imputación, Ibarra le pagaba a "Chanchón" para que su gente pudiera vende en ese lugar. Según los defensores, Ibarra trabajaba para Delfín Zacarías, condenado a 16 años de prisión por manejar una cocina de cocaína en Funes con gran capacidad de producción.

Ibarra entró en un conflicto de intereses con "Chanchón" y un tal "Colombiano", que aún no fue identificado. El policía sabía que su gente no tenía autorización para vender y una semana antes de su muerte se lo habían advertido. Para intentar romper el cerco, el agente se alió a una mujer sindicada como transera, Lorena Beatriz R., detenida el jueves y acusada por una tentativa de homicidio. El policía entendió que tenía que ir a parlamentar con "Chanchón", quien regenteaba la zona, y en esas circunstancias fue traicionado. "Vos sabes que a mi me gusta hablar a lo hombre. No me gusta que me ensucien con puteríos", le había escrito Ibarra a "Chanchón" en la previa de su último encuentro.

Para el fiscal Moreno, Ibarra salió de su casa y le advirtió a su concubina que se encontraría con Cantero. El Peugeot 308 negro del policía fue captado en el ida y vuelta por varias cámaras de videovigilancia cercanas al domicilio de "Chanchón" cuando fue a buscarlo la noche de su asesinato. Para la acusación Cantero llegó sentado en la butaca del acompañante del auto de Ibarra y atrás iba su cómplice. El "Colombiano", con quien también quería parlamentar el policía, nunca llegó a la cita.

Seis balazos a las 21.30 terminaron con la vida del oficial. "Chanchón" y su socio se fueron corriendo dejando las puertas del lado izquierdo y la delantera derecha abiertas. En el interior del auto se hallaron ocho vainas servidas. Los beneficiados con el crimen del policía fueron "Colombiano", el cuñado del policía y la propia Lorena R., quienes se repartieron el consorcio 5 del Fonavi.

Planteo defensivo

A la hora de la defensa, el abogado Special desgranó testimonio a testimonio la acusación. Atacó los dichos de dos testigos reservados, las declaraciones de la suegra, la concubina y tres hermanos de Ibarra. Y logró sembrar la duda en la jueza Alvarez. Nunca se discutió el contexto narco del crimen. Sí cuales eran los elementos que situaban a Cantero y a D. en la escena del crimen. A este último lo incriminaba una conversación que mantuvo con "Chanchón" en el que los hombres reportaban sus temores. Walter D. diciendo que "la gorra por acá está a full". Cantero admitiendo que "estoy súper nombrado y los hermanos (de Ibarra) me están buscando".

A propósito, dos de los hermanos de Ibarra son policías: uno es sumariante en la comisaría 32ª en uso de licencia y otra en la Policía de Investigaciones (PDI).

A la hora de resolver la jueza admitió la acusación para ambos. Al hablar de Cantero la magistrada coincidió con la defensa y entendió que "la Fiscalía debe profundizar" sus argumentos. También coincidió con que "Chanchón" podía tener una prisión preventiva morigerada en la casa de su madre, en la misma cuadra en la que vive. Pero dijo que "la única manera" en la que podía cumplirse era con el uso de tobillera monitoreada y dispuso que siga preso hasta que haya stock de tobilleras. En cuanto a D., decidió dejarlo en libertad al entender que no había elementos que lo colocaran en el interior del auto disparando a matar contra Ibarra. "¿Qué hizo? ¿Encubrió?¿Qué recibió? No queda claro", dijo la magistrada antes de sellar la libertad del hombre.