Detienen a la ex mujer de un prófugo con captura internacional por un falso operativo policial

¿Qué hacían cuatro personas, dos de ellas vestidas de policías, en un vehículo particular con tres oficios judiciales falsos para realizar un presunto allanamiento? Es lo que se propone averiguar la Agencia Fiscal de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos. No se trata enteramente de falsos policías. Al menos una de las ocupantes del auto revista en la Unidad Regional II. Pero no estaba en servicio cuando una patrulla del Comando, alertada por vecinos atentos por los movimientos de un vehículo gris que llamaron al 911, los detectó arriba del auto. Los dos uniformados no tenían tampoco identificaciones oficiales ni sus armas reglamentarias, aunque dijeron que estaban por concretar un procedimiento para el cual solo esperaban órdenes de actuación. Tenían sí la réplica de un arma de fuego.