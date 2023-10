Crisis penitenciaria: alertan sobre un posible estallido en las cárceles provinciales

El aumento sostenido de la población de las cárceles santafesinas no es novedad. Además de haber registrado un pico de presos en 2022, la saturación por la falta de plazas enciende las alertas . Desde la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario aseguran que "estamos frente a un posible estallido de las unidades penitenciarias" y reclaman que tanto el poder Ejecutivo como el Judicial, incluyendo fiscales y abogados defensores particulares y públicos, trabajen de manera conjunta en el rediseño políticas penitenciarias".

En ese sentido, el abogado José Nanni , presidente de la Asociación, aclaró en diálogo con La Capital que no están pidiendo "puerta giratoria" sino que argumentó q ue "todas las situaciones deben ser analizadas conforme a las pautas legales y constitucionales". "La persona que tiene que estar detenida, que esté detenida pero observamos que los grises se vuelcan siempre a favor de que la persona esté detenida", analizó.

Los datos arrojados por el último informe del Observatorio de Seguridad Pública (OSP) del gobierno santafesino demuestran que en las cárceles casi cuatro de cada diez detenidos están con prisión preventiva, es decir, a la espera de sentencia. "Al no tener tratamiento penitenciario, esa persona no puede ingresar a los talleres, al sistema de escolaridad, de salud, de apoyo psicológico y psiquiátrico. No puede hacer más que tomar mates", reclamó Nanni.

Para el abogado se llegó a esta situación crítica por varios motivos, principalmente el endurecimiento de los criterios judiciales en lo que respecta a las pautas tanto de la privación como de la recuperacion de la libertad. "Además, se da una suerte de presión mediática y social hacia los funcionarios judiciales, bajo un slogan de mano dura y cárcel para todos", señaló. Con problemas de sobrepoblación y uno de cada diez detenidos en sedes policiales, la tasa de detención santafesina supera a la media nacional.

Con 9.350 presos, Santa Fe registró el número más alto de presos de la historia en 2022. "Al estar colapsados, los organismos penitenciarios no pueden hacer un seguimiento de las personas, entonces ante la duda determinan de forma negativa. Están abarrotados, hay una sola persona encargada de 500 presos y en el medio pasan situaciones absolutamente graves", sostuvo Nanni.

En ese sentido, mencionó el hecho ocurrido en Piñero esta semana: un hombre de 41 años, fue asesinado a puñaladas en una presunta pelea entre reclusos. "Ahí fallaron los organismos técnicos criminales que ingresaron a un pabellón federal a una persona que estaba por otros delitos", explicó y sentenció: "Esto va a empezar a pasar frecuentemente y en todas las unidades penales".

Por último, concluyó: "Es grave el problema y no estamos viendo que haya respuestas a esto. Es una bomba de tiempo que está con el segundero contando".

Cifras contundentes

Como contó La Capital, el aumento de la población carcelaria que se registra en Santa Fe en la última década dio un nuevo salto el año pasado. En una escalada que no para de ascender, el año 2022 cerró con 9.350 personas privadas de la libertad en prisiones y sedes policiales. El número más alto de la historia, que duplica el registro de 2012 y supone un aumento del 146% respecto de quince años atrás. Los datos del Observatorio de Seguridad Pública (OSP) además del pico agudo en la tasa de detención, refleja la saturación por falta de plazas.

El reclamo de los abogados penalistas rosarinos se basa en los datos del mencionado informe. Este arrojó además que cuatro de cada diez detenidos en las cárceles de la provincia están sin condena y que la gran mayoría son varones jóvenes de entre 18 a 30 años acusados de robo, en su primer tránsito carcelario. Se redujo el número de presos en comisarías, pero allí el hacinamiento es mayor.

infografia presos.PNG

Según el OSP, al cerrar 2022 la cantidad de personas presas había aumentado un 13,1% con relación a 2021. El documento recopila y compara datos a partir de 2008, cuando había 3.794 personas presas en todo el territorio santafesino. Desde entonces y hasta el 31 de diciembre último, la cifra aumentó un 146%.

En el marco de una suba progresiva a través del tiempo y un aumento todavía más drástico el año pasado, el OSP registró un crecimiento que calificó como “agudo” de la tasa de encarcelamiento en la provincia: fue de 263 personas presas cada cien mil habitantes. La cifra registrada en 2022 es más del doble que la tasa del 124,8% de hace quince años. El número actual se sitúa incluso por encima de la tasa nacional, que era del 249% al finalizar 2021, último año relevado en el país por organismos oficiales.

El número total de 9.350 detenidos —que incluye a los 578 presos federales— es más del doble de la cantidad de personas que vivían en el encierro diez años antes.

infografia presos 2.PNG

Otra característica de los espacios policiales es que, como expusieron los abogados penalistas, alojan a una mayor cantidad de detenidos sin condena: casi nueve de cada diez. Mientras que en las cárceles son casi cuatro de cada diez los detenidos con prisión preventiva, es decir, a la espera de sentencia. De los 5.136 condenados en prisiones, casi un cuarto fueron declarados reincidentes.