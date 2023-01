Crimen en Saladillo Sur: un hombre fue baleado en el abdomen y murió en el Clemente Álvarez

La tarde del sábado su padre estaba en la misma casa en que Maximiliano se refugió y dijo al cronista "No quiero hablar, no es por miedo sino por que tuvimos muchos problemas". En tanto Marcelo, hermano de la víctima, se encontraba debajo de un árbol junto algunos amigos del fallecido y a pocos metros de donde le dispararon a "Maxi". "Lo que pasó ya pasó. No quiero hablar por que después vienen y te balean a vos. Mi hermano no tenía broncas anteriores, pero mejor no hablar. Yo soy músico y cantó cumbias, pero estoy muy mal", dijo.

>>Leer más. Dos crímenes en menos de una hora en Rosario: asesinaron a dos personas en sendos ataques

Los amigos del fallecido aseguraron que "esto es asi, si hablas también te matan", y dejaron entrever una situación ligada al narcomenudeo y las bandas del barrio.

Cáceres recibió un impacto de bala en el abdomen, que le causó el deceso. Según el relato de su hermano, Marcelo, que acudió al Heca para acompañar al baleado, salió de su casa este viernes en horas de la noche sin dar cuenta a dónde iba. Recién esta mañana le informaron que había sido tiroteado y, producto de la heridas, había perdido la vida.

El Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevó a cabo, por orden del fiscal de Homicidios Ademar Bianchini, el relevamiento de la escena del crimen y además tomó testimonio a los habitantes del lugar a fin de determinar cómo fue baleado Cáceres. Además, se procedió al relevamiento de las cámaras se seguridad tanto públicas como privadas de la zona para intentar identificar a los autores del crimen.