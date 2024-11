Crimen de Pillín Bracamonte: trasladaron el cuerpo en un férreo y cinematográfico operativo de seguridad

Fuentes de la investigación le confirmaron a este medio que el cadáver no sería cremado en un principio , aunque se desconoce en qué lugar descansarán los restos de Pillín Bracamonte.

Hasta este lunes, las casas velatorias y cocherías de la ciudad se negaron a recibir a Bracamonte por cuestiones de seguridad y también temor, hecho que impudió que su familia pueda despedirse de líder del paraavalanchas canalla.

Crimen de Pillín Bracamonte: cómo sigue la investigación

El avance de la investigación deberá esclarecer si se trató de una venganza por un conflicto puntual o bien si el crimen de Pillín fue un ajuste más complejo, un movimiento necesario en tiempos de reconfiguración del crimen organizado.

Sobre ese aspecto también podrá sugerir algún indicio lo que ocurra de ahora en más tanto en la tribuna de Rosario Central en particular como en la calle en general. Que se desate o no un rebrote de la violencia urbana no dependerá solo de cómo el Ministerio de Seguridad planifique sus movimientos preventivos.

mortuoria Pillín.jpg

Con ese telón de fondo la Fiscalía mantuvo su cautela al momento de no hacer público si, entre tantas hipótesis posibles, hay una línea investigativa con más peso que otras.

El terreno sobre el cual deberán avanzar se amplía si se sigue el derrotero de vínculos que había cultivado Bracamonte en su larga carrera como jefe de la barra brava de Central. Pero también como empresario, desde donde supo construir su riqueza cuestionada en investigaciones por lavado de dinero.

Pillín Bracamonte, el líder de la barra canalla por más de 25 años

Pillín se fortaleció como líder de la barra tras disputar, a comienzos de los 2000, el lugar que pertenecía a Los Chaperos. "Los Pillines" pasaron a ser "Los Guerreros" y se instalaron de manera indiscutible por más de 25 años, logrando así el control de todas las recaudaciones de dinero que giran alrededor de la vida deportiva del club.

Desde el manejo de entradas, la organización de viajes, los puestos de comida afuera de cada partido, los estacionamientos y todo el movimiento que significaban las actividades en los alrededores del estadio.

De hecho una versión que corre por estas horas es que Bracamonte y Attardo, y tal vez otros miembros de la barra, estaban juntando la recaudación de la jornada cuando ocurrió el crimen. Fuentes cercanas al ambiente aseguran que este esquema de recaudación estaba aceitado pero que no terminaba ahí, sino que continuaba hacia arriba.

En un tiempo, para poder sostenerse en ese engranaje, el pago iba a la familia Cantero, referentes de la banda Los Monos. Algunos dicen que primero el pago iba al fundador de la banda, Ariel Máximo "Viejo" Cantero, pero que posteriormente pasó a "Guille", hoy considerado líder supremo de la organización.