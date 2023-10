Conmoción en el club donde trabajaba uno de los sospechosos del crimen de Ivana Garcilazo

El presidente del club, Franco Scala , no ocultó el impacto que experimentó al enterarse de que uno de los colaboradores del club está involucrado en el homicidio de la hincha de Central que fue asesinada de un piedrazo cuando volvía en moto con su novio tras el clásico disputado en el Gigante de Aroyito.

“El jueves 5 estuvo en el club. El viernes 6 recibimos la noticia del fallecimiento de un jugador de las inferiores, Nicolás, entonces suspendimos las prácticas y con la adhesión de la Asociación Rosarina también se suspendieron todos los partidos de sábado y domingo. Y Cabrera ya no apareció por el club ni lunes ni martes”, recordó Scala en declaraciones a LT8 .

image (2).jpg Damián Reifenstuel, profesor de Química, y Ariel Cabrera, profesor de educación, los sospechosos del crimen de Ivana Garcilazo.

El directivo contó que Cabrera a partir de ese momento dejó de ir a la institución sin previo aviso. No hubo comunicación de pedido de licencia o argumentos para justificar su ausencia. Directamente no fue más a trabajar. “Eventualmente (los martes) hacía reemplazos en la escuela de fútbol, pero esta vez no avisó nada. Ayer se conoció la noticia y entendimos todos”, agregó Franco.

Scala definió a Cabrera como "una persona tranquila, muy profesional en su trabajo, tenía a cargo chicos y nunca tuvo problemas. Por eso estamos asombrados, la sorpresa, porque no tenía el perfil de persona que hizo lo que hizo. Hay gente en el club que todavía no puede creer que Ariel haya estado implicado en esto”.

Pedido de colaboración

Fiscalía emitió un alerta a través del cual se solicita la colaboración de la población para dar con los paraderos de Damián Reifenstuel y Ariel Cabrera, quienes están sindicados como los presuntos autores del crimen de Ivana Garcilazo, ocurrido el pasado 30 de septiembre en Ovidio Lagos y Montevideo. Ambos poseen pedido de captura activo y prohibición de salir del país.

Las vías para aporta dato son: las redes sociales de Fiscalía Regional Segunda Circunscripción Rosario (Facebook, Twitter e Instagram), presentarse en la Unidad de Homicidios Dolosos, ubicada en el Centro de Justicia (Sarmiento 2850), o comunicarse al 341-3627416 o al mail gavila@mpa.santafe.gov.ar.