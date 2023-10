Crimen de Ivana Garcilazo: "Van a aparecer, sus caras están en todos lados y la gente ayuda muchísimo"

Laura contó que su vida cambió drásticamente , tras el crimen de su hermana: " Estoy todo el día conmovida, lloro mucho . Yo doy clases particulares y no puedo seguir con mi vida. Me cuesta un montón, a todos nos cuesta. Vemos muy bien la acción del fiscal (Gastón Avila). El caso de Ivana, por suerte, parece que se resuelve muy rápido . Creo que esta semana (los imputados) van a aparecer . La sociedad está ayudando muchísimo. Ayer recibí muchos mensajes, que yo reenvié a fiscal, la gente colabora un montón”, contó.

crimen ivana garcilazo.png Fue la segunda movilización reclamando justicia por el crimen de la hincha canalla Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

“Confiamos en que esto no va a pasar de esta semana. El caso de Ivana no quedará archivado, van a aparecer los tres, no quedarán prófugos. Estoy segura que van a aparecer. Sus caras están por todos lados. Tengo mucha familia fuera de Rosario y del país y esas imágenes están por todos lados”, agregó Laura.