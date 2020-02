Convocan a una marcha para pedir Justicia por la muerte de Carlos Orellano

La muerte de Carlos Orellano conmocionó a los rosarinos. Los amigos y familiares del joven de 23 años que fue encontrado ayer sin vida en el río Paraná decidieron convocar hoy a una manifestación para pedir el esclarecimiento de las instancias en la que se produjo el fallecimiento de “Bocacha” quien fue visto por última vez en el boliche Ming que hoy fue clausurado.

La convocatoria es para esta tarde desde las 15 frente al local bailable de La Fluvial con la idea de trasladarse también hasta la comisaría 2ª, ubicada en Paraguay al 1100. La intención también es acercarse al escenario ubicado en el Monumento a la Bandera donde estará presente el presidente de la Nación Alberto Fernández.

El reclamo será en estos dos lugares ya que la sospecha recae sobre el personal de seguridad del boliche que habría actuado con violencia sobre el joven aparentemente por ingresar a un sector para el que no tenía permiso. En tanto la mira también está puesta sobre los efectivos policiales que de alguna manera retrasaron la denuncia en la comisaría 2º. Por esa situación, Fiscalía secuestró los libros de actas de la guardia, además de los teléfonos celulares de los policías y patovicas.

"Marchamos para que su muerte no quede impune y que nuestras voces lleguen más alto, hoy es Carlitos, mañana puede ser cualquier ser querido tuyo"

“Voy a buscar y exigir que se haga Justicia y a que estos les den cadena perpetua, la vida ya se me fue, sólo me queda pelear”, expresó Edgardo el padre de Carlos, mientras que uno de los amigos agregó que marchan “para que su muerte no quede impune y que nuestras voces lleguen más alto. Hoy es Carlitos, mañana puede ser cualquier ser querido tuyo. Acompáñanos en este pedido de justicia”.

Como Bocacha era hincha de Central y fiel asistente al Gigante, fueron muchos los canallas que se solidarizaron con la familia, incluso el Área Social de Rosario Central se manifestó a través de Twitter sobre la trágica noticia: “Exigimos justicia por Carlos Daniel Orellano, canalla y socio de nuestro club. Acompañamos a su familia y amistades en este duro momento. Exigimos el inmediato esclarecimiento de lo sucedido”.

El abogado de la familia Salvador Vera dijo esta mañana en declaraciones al programa “Zysman 830” de La Ocho que la familia no sale de la conmoción. "El día de ayer fue muy duro de asumir, fue muy shockeante para todos. Por suerte el cuerpo apareció, pero es una situación muy compleja y delicada en términos de lo que representa la investigación".

Sobre las hipótesis que se manejan respecto al trágico final de Carlos, manifestó: “Cuando apareció el cuerpo, estábamos tomando declaraciones testimoniales. Tenemos acreditada la situación que plantea la familia del incidente dentro del boliche y que continuó afuera y que la escena violenta con el personal de seguridad continuó afuera. Esto comprometería la participación de la gente de seguridad y de dos agentes policiales que estaban servicios de adicionales. El cuerpo cayó, si fue tirado es una hipótesis. Hay otras hipótesis, como la del descarte del cuerpo en esa zona".

Además, admitió que no han tenido acceso aún a las filmaciones. "Se han relevado de varios lugares pero sabemos que las de adentro, las internas del boliche o la que tendría incidencia en el lugar donde se dieron los hechos, no funcionarían", lamentó y contó que “hay algunos testigos que se presentaron a declarar manifestando un amplio sentido de colaboración con la familia y hay otros que lo hicieron con mucho miedo".

Por último, Vera exclamó: "No entiendo la locura de los agentes de seguridad. En un momento eligen a una persona como destinataria de una sanción que ellos deciden aplicar arbitrariamente, de la forma más violenta, avalada por los agentes policiales y en esa decisiòn de castigo termina de esta manera, con una persona desaparecida en el río, en un asesinato y en una familia destrozada".