Condena de más de 20 años al líder de una banda polirrubro dirigida desde prisión

Con el avance de la investigación se descubrió que el objetivo del ataque no era ese negocio sino uno vecino que estaba abierto toda la semana. Al frente estaba el padre de Avila, un policía entonces retirado. Tras los disparos, los vecinos contaron que en el minimarket se planeaban ataques y extorsiones y que además se vendían drogas. “Gracias a Dios la sacamos barata. Esto pudo ser una masacre. No puedo creer lo que sucedió”, dijo el dueño del local atacado, quien no había recibido mensajes extorsivos.