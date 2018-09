"Con la gente que es de Newell's no se jode la próxima vamos a tu casa". Ese fue el texto del mensaje escrito con una máquina de escribir eléctrica que apareció en la escena de la balacera contra el negocio de venta de repuestos de vehículos de la familia del secretario de Newell's Old Boys, Juan José Concina. Así lo reveló ayer el abogado de la institución quien admitió que el ataque contra el directivo "está relacionado con el club" aunque no se sabe "de dónde viene".

La investigación del ataque a tiros ocurrido la madrugada del martes en el barrio Abasto está en manos del fiscal de Flagrancia Matías Edery, que también integra el equipo dedicado a los atentados contra los objetivos judiciales. Sin embargo, por el momento la agresión contra el secretario de Newell's no forma parte de esa carpeta que hasta ayer acumulaba trece balaceras contra propiedades vinculadas a jueces y funcionarios que investigaron a Los Monos.

La madrugada del martes dispararon al menos once balazos contra el frente del negocio de Concina ubicado en la esquina de Mitre y La Paz. Si bien hasta ayer no se descartaba ninguna hipótesis sobre los motivos y autores, horas después del ataque el propio club emitió un comunicado repudiando el hecho, teniendo en cuenta que es al menos la quinta vez en dos años que se amedrenta a balazos a un dirigente de Newell's.

Concina realizó la denuncia del hecho la noche del martes y el Ministerio de Seguridad le asignó una custodia permanente en su casa.

En ese marco, ayer a la mañana el abogado de Newell's Rodrigo Vico Gimena dijo La Ocho que el ataque "obviamente tiene que ver con temas relacionados al club", pero admitió desconocer cuál podría ser su origen.

Tras revelar el texto del mensaje cuyo contenido se había preservado en las primeras horas de la pesquisa, el letrado se refirió a rumores sobre la posible renuncia de Concina a su cargo en la entidad.

"Es grave que se hayan metido con su persona y los peligros que pueda tener su familia. Se le ha asignado una custodia permanente en su casa. Pero la renuncia la está evaluando él personalmente", dijo al respecto, para agregar que el del martes fue el primer ataque que sufrió Concina.

El abogado explicó que el club no descarta presentarse como querellante en la investigación, como ya lo hizo en las causas abiertas por otros ataques ocurridos en 2016 como la balacera contra el dirigente Cristian D'Amico y la granada arrojada cerca de la pileta del club.