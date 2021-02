Compra de armas: la licitación frenada por la Justicia impactó en la Legislatura

García objetó el proceso de adquisición de armas porque el Gobierno provincial habría presentado un pliego de licitación a medida de una sola empresa. El punto de la discordia tuvo que ver con una serie de siete u ocho ítems o productos, pero debían ser aportados por una sola empresa, según se desprendía del pliego.

Esa disposición dejaba fuera de competencia a la empresa Bersa, fabricante nacional de pistolas, que pretendía ofertar sólo en rubro de armas de puño. La compañía presentó un pedido de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo que salió a su favor. El tribunal ordenó suspender el proceso licitatorio para que el gobierno provincial brinde las razones que tuvo para modificar con una cláusula el pliego licitatorio y ejerza su derecho de defensa sobre la legitimidad de su determinación dado que, dice el tribunal, no habría dado respuestas a los reclamos de la demandante.

García señaló que según el fallo judicial, “la descripción que hacía el pliego estaba sacada de la página web del único candidato en condiciones de ofrecer todos los productos. En declaraciones al programa “Todos en La 8”, la legisladora frentista sostuvo que eso “es muy grueso. No cabe de que es al menos una falta de atención. Pero además hay una llamada de atención interna del área de Contrataciones de la provincia previo a este fallo. Esta situación nos preocupa doblemente. Alguien quiso hacer una trampa con la compra, pero además se demora la adquisición de algo tan sensible como el armamento que necesita la policía”.

Favoritismo

Por su parte, el diputado Juan Cruz Cándido, autor del pedido de informes que se aprobó ayer, explicó que se detectaron irregularidades en la confección del pliego “que hacen suponer un intento por favorecer a una única empresa”. En ese sentido, el legislador de la Unión Cívica Radical, pero integrante del Frente Progresista, explicó: “Cuando se hace una licitación, se la ordena por ítems. Por ejemplo, fusiles, pistolas, ametralladoras. Cada empresa puede participar en la licitación ofreciendo cada uno de esos productos”.

“En este caso, la licitación se hizo por renglón, es decir se agrupó todos esos artículos en una única categoría, lo que impide participar a otra empresa no ofrezca alguno de esos artículos. Si uno ofrece a buena calidad a precios razonables pistolas, pero no puede vender o producir fusiles , no se puede presentar en la licitación”, agregó..

“Y en el fallo de la Justicia se plantea que hay una única empresa en la Argentina que está en condiciones de vender todos eso. Con el agravante de que el pliego de especificaciones técnicas de las armas fue transcrito del catálogo de la empresa que, se infiere, se verá beneficiada”.