Cómo vivieron familiares y amigos de Trasante la condena a sus asesinos

A las 12 se abrieron las puertas de la sala Nº10 del CJP. La primera en ingresar fue Carolina, viuda de Trasante y quien presenció la ejecución junto a sus hijos. La flanqueaban cuatro policías de protección de testigos que no le pierden rastro y miran con vista de halcón todo lo que se mueve a su alrededor. Los tres jueces leyeron el veredicto mientras Carolina entrelazaba sus manos con las abogadas. Veinte minutos duró la lectura. Caren Tepp y Juan Monteverde, líderes de Ciudad Futura, también estaban con las manos juntas y tensos. Igual de tensionados estaban los políticos Carlos Del Frade, Lucila de Ponti, Eduardo Toniolli y María Eugenia Schmuk, entre otros. Sentada en las primeras filas de la sala también estaba María Eugenia Iribarren, la fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación. Todo era nervios y escucha atenta para tratar de adivinar la sentencia.

Los fiscales Gastón Avila y Edery sostuvieron al momento de la acusación la hipótesis de que todos los acusados coordinaron las acciones necesarias para que se concretara el asesinato del ex concejal, sabiendo que ese era el objetivo.

Durruty no soltaba a Carolina, la abrazó varias veces mientras Pellegrini le acariciaba los brazos, la contenía. La viuda del ex concejal se tomaba la cara, demoraba el llanto. Los jueces recordaron en el mismo veredicto los días del juicio iniciado en noviembre pasado. “¿Quién mató a Eduardo Trasante?", se preguntó el juez Pablo Pinto y expresó: “Testigos, mensajes de celular, fotos y declaraciones nos permitieron armar el rompecabezas”.

Cuando se leyó la sentencia algunos aplaudieron, otros; por un segundo, se sintieron ahogados y el primer trueno de la tormenta del mediodía resonó en la sala. Carolina se abrazó a sus abogadas, a sus amigas de lucha, a su hija y, como en una liturgia sabida, varios se levantaron y se abrazaron por varios minutos.

En la puerta de la sala sobraban cámaras, grabadores y preguntas de periodistas. Durruty dijo: “Lo que solicitamos, la perpetua, nos la dieron. Parcialmente se hizo Justicia, se actuó bien y se continuará con las investigaciones”. En tanto, el fiscal Edery aseguró que “se va a seguir investigando para llegar al autor material y estamos conformes con la condena”.

Por su parte, Monteverde se quebró y contó que “a Edu lo mataron para dar un mensaje mafioso y definir quién manda, si la democracia o las mafias. Para decir que el poder lo tienen ellos, pero no fue así. Justicia sería que Eduardo estuviera acá, hoy es un alivio esta condena, pero no sabemos quién mató a Trasante”. Luego abrazó a Tepp, su pareja y compañera de militancia, quien no podía detener el llanto. A esa hora una lluvia feroz empapaba a los militantes que cantaban en la plaza: “Ole Olá, Edu Trasante no te vamos a olvidar”. “¿ Que cómo estamos? en paz”, dijo entre sollozos un antiguo militante del partido.

La lluvia arreciaba y Carolina bajó a la plaza. Todos lloraban, se abrazaban, saltaban. Juntó fuerzas y les dijo a sus amigos, empapados y felices, como ella: “Gracias por no dejarme sola. Hay un montón de cosas que compartimos en esta lucha desde el 2020. Lo que siento es una cosa del cielo, como un mandato de Trasante. Pelearon y lo hicimos. No lo puedo creer. Mis hijos, Eduardo y ustedes se merecían esta condena. Me tengo que ir”, y se fue rodeada de los cuatro policías que miran hacia todos lados, que son su sombra y que la llevarían al lugar oculto donde vive desde hace 42 meses.