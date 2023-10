Si bien en términos políticos la suerte de Edery está en manos de senadores y diputados provinciales, respecto de la vía legal resta definir si la comisión de Acuerdos avanza o no sobre el fiscal. Esa resolución llegará luego de recibir a Iribarren.

Fuentes que participaron de la reunión de la comisión señalaron que además de los hechos que se ventilaron en audiencia hay otros incidentes contra Edery que el fiscal no conoce porque no le fueron imputados y que no es lo que trascendió en el llamado caso Ortigala.