Básquet: las formativas de la Rosarina hacen pata ancha en la Liga Federal

Marcelo Píccoli. El experimentado secretario de la Rosarina de Básquet está muy orgulloso de la labor de los clubes.

El básquet es inclusión y amistad. Esta es una máxima que pregonan los dirigentes de la Asociación Rosario de Básquet. Pero también, sin dejar esos valores, a medida que pasan los años la sana competencia para formar parte de esta formación.

El deporte de la naranja en nuestra ciudad tiene en sus divisiones formativas a campeonatos con mucha jerarquía donde los mejores equipos tienen la chance de representar a Rosario en los campeonatos de la Liga Federal.

Lo cual es toda una experiencia para estos chicos, ya que para muchos son los primeros viajes de sus vidas con sus compañeros . Lo que deja una huella para toda la vida y marca una experiencia inolvidable para estos jóvenes y para sus padres, más allá del resultado.

Un amplio panorama

Marcelo Píccoli es un hombre con una basta trayectoria en la Asociación Rosarina de Básquet. Actualmente es el secretario de la institución que preside Marcelo Turcato y le dio a Ovación un panorama de los distintos torneos donde participan los juveniles e infantiles del básquet de acá.

El dirigente comentó “los representantes de la Rosarina están haciendo un buen papel a nivel federal. Ya que tenemos representantes en todas las categorías. Hay que destacar el esfuerzo de los clubes y además de los padres que son los verdaderos artífices para que las instituciones salgan adelante. Nos sentimos muy orgullosos con este trabajo. Este año se agrandó el cupo de clasificados y todos estuvieron a la altura de las circunstancias y fueron competitivos.

Píccoli siguió con su exposición: “Tenemos, por ejemplo, el caso de la U17 masculina de Sportsmen Unidos que el fin de semana pasado viajó a Bahía Blanca, una de las cunas del básquet nacional. Estos chicos comenzaron con un gran triunfo ante Bahiense del Norte, pero después perdieron con Boca y Gimnasia de Santa Fe. El hecho que hayan viajado tantos kilómetros nos llena de satisfacción y es uno de los objetivos que tenemos como institución de brindar estas oportunidades. Y que los chicos no solamente se limiten a la competencia local”.

BASQ 02 81504108 Alumni de Casilda. La U13 del Alazán representó muy bien a la ARBB en la Copa Santa Fe.

Básquet de la U11

“Las chicas de la U11 femenino nos están haciendo quedar muy bien”, comentó el secretario de la ARBB. “Asociación Paganini Alumni de Granadero Baigorria, Club Maciel y Regatas de San Nicolás avanzaron a la tercera fase de la competición. Estos clubes no son de Rosario, pero desde la Asociación abrimos el juego para que de ciudades aledañas y otros como Regatas de San Nicolás, puedan ser parte de nuestra familia”.

El buen camino que están desarrollando los clubes de la ARBB también se manifiesta en los torneos a nivel provincial. “Además queremos como dirigentes felicitar al equipo de la U13 masculina de Alumni de Casilda, que ganó los tres partidos de la etapa final de la Copa Santa Fe de la categoría y fue nuestro representante en este torneo”, añadió.

“Dentro de la Asociación tenemos organizados los torneos de la formativas en dos partes. Entre marzo, abril y mayo se jugó una primera parte donde salieron los clasificados a la Liga Federal Formativa y para la Copa Santa Fe. Y ahora tenemos una segunda parte donde se arman la A, B, C y la D, en los más chicos donde salen los campeones anuales”, contó.

El básquet y el futuro inmediato

Finalmente, el dirigente, dio un panorama respecto a lo que se viene en el futuro inmediato. “La actividad no para y seguimos sumando partidos y desafíos con nuestros clubes, ya que entendemos que mientras más partidos haya, más se jerarquiza la actividad. Entre el 30 y 31 de agosto se jugará en Náutico Sportivo Avellaneda CNSA la Copa Santa Fe de la rama femenina. Además del equipo local participarán también Paganini Alumni de Baigorria, Unión de Santo Tomé y Almagro de Esperanza”, adelantó.

“En cuanto a la U21 en la Liga Federal Formativa, cabe destacar que en la fase interconferencias, Náutico será anfitrión de Regatas Rosario, Unión de Santa Fe y San Martín de Marcos Juárez. En tanto, Provincial jugará su suerte en Venado Tuerto ante el local Atenas, Bochas de Colonia Caroya y Chamical Basket de La Rioja. Mientras que en la U15 nos representará Talleres Rosario Puerto Belgrano. Los chicos de Villa Diego disputarán uno de los cuadrangulares de las semifinales en la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro. Es un viaje muy largo, pero tenemos la certeza que tenemos a un buen representante. Allí se medirá con el local, Del Progreso, como también contra Regata Corrientes y Santa Rosa de Chajarí”, sentenció Píccoli.

Lo cierto es que la Rosarina de Básquet, que el próximo 12 de julio de 2026 cumplirá cien años de vida, a través de sus dirigentes, colaboradores, clubes y padres, cada día engrandecen más el deporte en la ciudad. Porque el básquet es inclusión y amistad.