Choque en Avellaneda y San Lorenzo: el motociclista que murió "tenía un disparo en el hombro"

"Venía manejando con el disparo en el hombro derecho y ocurrió mientras la víctima iba camino al trabajo", confirmó Saldutti, a quien la fiscal Mariana Prunotto le cedió la investigación tras el hallazgo de la herida de arma de fuego en el hombro. Por esta razón, ya no necesariamente se trataba de una colisión vial sino de un homicidio flagrante, aunque no habría sido cometido en el lugar del choque, puesto que no se halló hasta el momento "material balístico".

"El recorrido es totalmente coincidente ya que el hombre vivía más hacia el sur y trabajaba en una zona cercana al hecho (donde impactó contra el colectivo)", precisó el investigador del MPA.

"El colectivo de la línea A venía por San Lorenzo y ya había cruzado con luz verde. En ese momento lo impacta en su parte trasera un conductor a bordo de una moto Honda Tornado, que venía a gran velocidad por Avellaneda de sur a norte". Como consecuencia del choque, el fiscal confirmó que "el conductor de la moto falleció", reseñó el fiscal Saldutti.

Sin embargo, precisó que una vez que el médico forense de la Agencia de Investigación Criminal constató "una herida de arma de fuego en el hombro derecho, con orificio de entrada y sin orificio de salida", situación que provocó un giro en el marco de la investigación. A partir de esto, la fiscal ordenó la presencia de la Brigada de Homicidos de la AIC para preservar la escena.

En tanto, el chofer del ómnibus, C. H. V., de 50 años, quedó demorado por razones vinculadas al siniestro vial, mientras el fiscal Patricio Saldutti investiga los motivos de lo que hasta el momento se trataría de un crimen del cual el conductor de Honda Tornado agonizó hasta impactar con la parte posterior del colectivo.

>> Leer más: Murió un motociclista al chocar con un ómnibus en bulevar Avellaneda y San Lorenzo

"Hay muchas cámaras públicas a pocos metros de acá (la esquina del choque), así que vamos a poder ver eso junto con el relevamiento de las cuadras anteriores para ver desde dónde venía porque aquí no se encontró material balístico", abundó Saldutti, mientras evaluó que "o estaba escapando de sus agresores o estaba yendo a un nosocomio" puesto que "no se reportaron llamados por balaceras en el 911".

Además, en la escena se pudo secuestrar el rodado, el casco que llevaba puesto y toda su documentación junto al celular, aunque por razones de investigación aún no develaron la identidad.