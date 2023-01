Chabás: reclaman justicia el homicidio de un hombre en una fiesta en Navidad

“Necesitamos más testigos para que sea más contundente. Estaba todo el pueblo en la fiesta. Mucha gente se nos acerca y nos dicen «mi amigo vio, pero no se anima a declarar porque tiene miedo». El que vio como mataban a mi hermano y no declara es cómplice de esos asesinos: Nosotros no queremos venganza. Queremos que la Justicia actúe. Que haya Justicia”. Para Claudia y Jesica Hervot, hermanas de Walter, el hombre de 32 años asesinado a golpes la madrugada de Navidad en la plaza Belgrano de la localidad de Chabás, el crimen de su hermano tiene puntos de contacto con el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en la puerta de un boliche de la localidad de Villa Gesell a manos de 8 rugbiers. Entienden que hay circunstancias similares y piden a sus vecinos de Chabás que se acerquen a aportar información a la fiscalía de Casilda, donde se está investigando el asesinato. Hervot era padre de tres niñas de 2, 4 y 6 años.