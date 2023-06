Un chat revelador de Cecilia Strzyzowski y las búsquedas en Google de César Sena tras la desaparición

“Estábamos disputando por una pavada y me dijo cerrá el orto y yo me quise bajar de la camioneta me metió de nuevo a fuerza, pero es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo”, es una de las transcripciones del chat que figura en el auto de prisión preventiva al que accedió Télam.

En ese mismo intercambio, la joven de 28 años agregó: “No había nadie cerca (…) por eso me dio miedo también, no había nadie quien pudiera ayudarme o hacer algo (…) Y ahora tengo miedo de eso, si ya cruzó la línea qué dice que no lo vuelva a hacer y esta vez me lastime más me hizo una guillotina y, como tiene mucha fuerza, me lastimó. Dios, me da mucha vergüenza hablar de esto”.

En otra conversación aportada por el mismo testigo a los investigadores, la víctima de femicidio reveló que César Sena también era violento con su madre y que debido a sus problemas psiquiátricos estaba medicado.

“No sé, se peleó con la madre y parece que le levantó la mano, no sé, no me contesta y no sé quién le pegó a quién o qué pasó. Sabés que no perdono la violencia, si él le pegó a s mamá no se lo voy a perdonar, porque si le pega a la vieja, qué me espera a mí, me va a cagar a trompadas”, comentó Cecilia Strzyzowski.

En ese chat, la joven agregó que “era de esperar que reaccione así”, en referencia a que César “no está tomando sus pastillas”.

El testigo aseguró a los fiscales que Cecilia Strzyzowski le había contado que su pareja “se medicaba por los ataques de ira que sufría” e “iba a un terapeuta”.

La joven también le contó al testigo en un intercambio que mantuvieron en octubre del año pasado, que su suegra Acuña la odiaba y que debía divorciarse de César “por una cuestión de dinero”.

“Pues mi suegra me odia, César no sabe qué hacer y yo me estoy cansando de estar en el medio”, dijo sobre la situación familiar que atravesaba tras su casamiento.

Al respecto, el testigo reservado agregó sobre Cecilia: “Me dijo que se tenían que divorciar por una cuestión de la herencia de César”, tras lo cual recordó que recibió un mensaje escrito en el que ella le puso “no me importa la plata, es más, no le perdono que vendiera nuestro divorcio, le puso precio a nuestro amor”.

En otro chat introducido en la causa, las pesquisas advirtieron el contexto de dependencia emocional y económica en el que se hallaba la joven: “No me di cuenta de que dependo tanto de él hasta hoy, si él se va me quedo sin nada, todo, hasta mi trabajo depende de él, no solo mi vida emocional, el amor que le tengo, los sueños que teníamos juntos”.

También los integrantes del EFE, Jorge Cáceres Olivera. Jorge Gómez y Nelia Velázquez, mencionaron como prueba de cargo contra César Sena el hallazgo en su historial de Youtube el 1 de junio pasado -es decir un día antes de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, la búsqueda de información sobre “cómo luxar un brazo/travesuras del felino y el bolillo”.

En tanto, días después, el 4 de junio, reprodujo contenido de esa red titulado “así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia” y “¿puede un revólver usar silenciador?”, mientras que el 5 de junio buscó contenido sobre “qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta”, “muertes violentas que pasa con el alma”, “almas de personas asesinadas”, “mente de un asesino” y “un asesino siente remordimiento”.