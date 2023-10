La mercadería está valuada en unos $300 mil, según indicaron fuentes policiales. El dueño del local no pudo precisar la fecha del robo ya que hacía una semana días que no iba al lugar porque estaba cerrado a la espera de reformas. El local no tiene cámaras de video vigilancia.

El denunciante dejó constancia de sus sospechas de que los ladrones hayan ingresado desde el interior de Gobernación, un edificio que sí cuenta con cámaras de videovigilancia. Allí habitualmente ingresan personas ajenas a la institución para usar los baños y el cajero automático que se encuentra en el lugar.

La sospecha más firme es que los delincuentes entraron por el edifico de Gobernación y escaparon por calle San Lorenzo.