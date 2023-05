Cayó detenido en un control tras robar una moto en el centro, el área más sensible de Rosario

Un ladrón quedó detenido mientras intentaba escapar de un operativo de control sorpresivo encabezado por la Secretaría de Control del municipio y agentes de la Unidad Regional II de policía en las inmediaciones de la plaza Sarmiento. Según admitió el delincuente públicamente, la moto con la que escapaba a pie acababa de robarla. Desde el área de Control municipal explicaron lo detalles del operativo impulsado desde principios de mayo en una zona sensible respecto al robo de motos sin ejercer violencia, denominado "de tipo levante".

"Desde el 5 de mayo que comenzamos a coordinar una mesa de trabajo entre el Ministerio de Seguridad provincial y el MPA , cuyo el objetivo es hacer un análisis de robos y delitos generados según el mapa correspondiente, no solamente por personas que delinquen a bordo de rodados, sino en robos de motos", explicó Labayru.

"No es parar a cualquiera, está focalizado para motos, cuyos conductores exhiben una actitud sospechosa o esa moto no cuenta con patente o presenta alguna adulteración", comentó la funcionaria municipal. En ese sentido, detalló que el motivo de la requisa suele realizarse, ya sea por circular en contramano o por la vereda.

"Me la robé"

Es así como detuvieron a este ladrón. "Me la robé yo a la moto", admitió el ladrón una vez reducido por efectivos policiales que se encontraban allí en San Luis y Entre Ríos durante un operativo realizado este martes al mediodía. También le secuestraron una ganzúa, con lo que al parecer utilizó para robar el rodado, de baja cilindrada.

Previo a eso, un agente de la Agencia de Control de Proximidad lo siguió a bordo de una moto mientras escapaba sigilosamente a pie por Entre Ríos hacia el norte. Según mencionaron los agentes en el video publicado en la cuenta de la titular de Control, Carolina Labayru, la moto tenía la patente tapada, situación que además llamó la atención de los uniformados.

"No tengo lo papeles porque me la prestó mi hermano", adujo el delincuente mientras era perseguido a la par por el agente del área de control, quien le exhortó regresar al punto del operativo para cumplir con el procedimiento a cambio de no ser detenido.

En ese contexto, Labayru agregó que la detención del sospechoso fue producto de esas recorridas. "Nuestro inspector tuvo una mirada y una actitud ejemplar al dar cuenta de que quiso evadir el control y se subió a la vereda. Por eso lo persiguió, además de notar que tenía una letra de la patente tapada, que es una ardid que utilizan para evadir el control de cámaras de seguridad", indicó.

Y agregó que al ser requisado por un agente de la URII de policía, "tenía dos ganzúas escondidas en mangas de los brazos".

"Antes de esposarlo, ofreció inconsistencias, no tenía documentación personal ni del vehículo, pese a que declaró públicamente que la había robado, razón por la cual fue trasladado a la comisaría 2ª para que intervengaa la Fiscalía de Flagrancia en turno". En tanto, la moto quedó secuestrada en la seccional.

Desde Fiscalía consignaron que el delincuente "no contaba con antecedentes condenatorios", pero se le inició unacausa por robo de vehículo dejado en vía pública y "se le otorgó la libertad".

En lo que va del año, se contabilizaron cerca de 1.400 rodados robados bajo la modalidad de tipo "levante". Es decir, el o los ladrones destraban el seguro de la moto mediante ganzúas o elementos punzantes y se la llevan como si fuera propia. "El centro es donde más suceden este tipo de robos", apuntó Labayru.