Caso Sebastián Villa: la ginecóloga dijo no recordar haber atendido a la víctima

La médica nombrada por la ex novia del futbolista como la profesional que la asistió tras la violación denunciada dijo: "Quizás firmé el certificado pero pudo ser atendida por otra doctora"

En la causa que se instruyó contra el futbolista Sebastián Villa por presunto abuso sexual debido a la denuncia que realizó una ex pareja del colombiano, tuvo este martes un giro inesperado ya que la médica ginecóloga que según la joven la había atendido en el Hospital Penna luego de sufrir la agresión, declaró no recordar haber asistido a la víctima, por lo que el testimonio que más expectativa había generado para definir la situación judicial del atacante, no fue el que aguardaba la fiscalía ni los abogados defensores de la mujer.