Caso Marita Verón: confirman la existencia de una carpeta con fotos del cadáver de la joven

Su par Garmendia, en tanto, aclaró que esta novedad no implica un giro en la hipótesis que continúa siendo el secuestro de parte de una red de trata de personas. “Acá no hay ningún giro. Hay una investigación que por el momento puede complejizarse. Pueden resultar imputadas varias personas más, de renombre público, por haber encubierto y haber sabido el paradero y el fin, o no, de Marita y haberlo ocultado por lo menos diez años. No podemos ser precisos con la fecha porque eso lo determinará la Justicia”, sostuvo el abogado.