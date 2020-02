Caracú Albornoz habló y dijo que no tiene "nada que ver" con el triple crimen

Entre las primeras hipótesis que investiga la Justicia sobre el triple asesinato que anoche fue cometido en Cabal y Génova, en Empalme Graneros, aparece el vínculo del padre de una de las víctimas con el narcotráfico. Sin embargo, el hombre señalado se acercó a la prensa y desestimó esas versiones.

Se trata de Miguel “Caracú” Albornoz, de 72 años, padre de Christopher Nahuel Albornoz, asesinado anoche junto a Florencia Naomi Corvalán y la hija de ambos Chelsi Albornoz. Caracú fue detenido en abril de 2019 y actualmente cumple arresto domiciliario acusado de ser parte de una organización dedicada a la producción y comercialización de droga, que regenteaba una cocina y kioscos en un amplio sector de la zona noroeste

Ante la presencia de la prensa y en el barrio donde ocurrió el triple crimen, Albornoz dio su testimonio donde descartó su vínculo con el feroz ataque: “Me ponen ese nombre Caracú, me ponen como jefe de banda, pero no soy narcotráficante, no tomo, no fumo, no consumo marihuana, no tengo nada que ver”, afirmó este mediodía en Telefe Rosario.

“Si quieren pasar a mi casa se van a dar cuenta como vivo y que no soy narcotraficante, no sé porque ponen todas esas cosas de mí. Soy buena persona, no soy mala persona, pueden preguntar en el barrio qué es lo que dicen de mi”, comentó.

"No soy narcotraficante, no sé porque ponen todas esas cosas de mi. Soy buena persona, no soy mala persona"

Consultado por las instancias en las que fue detenido, se limitó a decir: “Si el juez me puso arresto domiciliario, él sabrá por qué me lo puso, fue injustamente. No conozco a la familia Domínguez, me ponen en causas con las que no tengo nada que ver”.

>> Leer más: Triple crimen en Empalme Graneros: el vínculo narco del joven acribillado a balazos junto a su familia

Junto a su exesposa y madre de Christopher, ambos admitieron que tienen otro hijo detenido y vinculado al delito. “Tengo un hijo de 46 años que está preso con esa tal familia (SIC) que tampoco conozco. Un cierto día apareció la policía involucrando a todos ellos como parte de una banda, acá no encontraron nada porque no hay nada. No tenemos nada que ver”, insistieron.

En la misma esquina donde sucedió la balacera fatal que se cobró las tres vidas, el que dio su testimonio fue el bisabuelo de Christopher Nahuel Albornoz y relató que escuchó los disparos pero dos horas después se enteró que los fallecidos eran parte de su familia.

“Primero el que llama es el padre de la chica que dice que fue un accidente de moto, y que mi nieta y la nena estaban internadas, pero enseguida supimos que no era accidente de motos, que eran ellos los de la balacera”, contó.

“Entonces a mis pibes los llamé a uno por uno y les dije: ‘acá no hay accidente ni nada, los mataron a tiros viniendo en la moto’”, agregó para afirmar que desconoce si dispararon de un auto o de otra moto.

>> Leer más: Triple crimen en Empalme Graneros: acribillaron a balazos a una pareja y a su beba de un año y medio

“Nosotros solemos estar hasta las nueve en la vereda, estaba por comer y escuché los tiros, anoche como llovía no estábamos en la vereda, estábamos adentro, por ahí fue mejor que no vi nada porque andá a saber cómo reacciono”, manifestó.

Y agregó: “No sabía que era mi familia, eran las once menos cuarto cuando llama una amiga de ella y dice ahí en la esquina de tu casa la mataron a tu nieta. Acá sale el nombre de ella y de la nena y la edad. Ahí nos dimos cuenta que no era un accidente de moto, era que los mataron acá, en la esquina”, lamentó.

Ante la consulta de si el crimen es por el vínculo con la familia, respondió: “No tengo idea. A veces cuando matan alguien suelen decir que es por un ajuste de cuentas, y capaz que acá pasó lo mismo, no sé que pasó, lo que sí sé es que los acribillaron a los tres”.