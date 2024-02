Cae una banda narco dirigida desde Coronda que cometía extorsiones en San Lorenzo

Según la pesquisa, el epicentro de actuación del grupo era el barrio Mitre de San Lorenzo. Desde allí se expandió a la zona de Costanera sin número, donde supo ganar terreno la banda de Los Gorditos liderada por el preso Brandon Bay. Una organización violenta que también desembarcó en la zona a partir de un armado en la cárcel de Coronda y que hoy estaría inactiva en ese sector.

A partir de un cúmulo de escuchas se detectaron algunos números clave. De los diálogos se concluyó que “el grupo de Iván G.”, como se llama uno de los hermanos detenidos en Coronda, funcionaba como franquicia de una organización más grande que les proveía personal, armas y motos para enfrentar a grupos rivales. Un esquema que, según la acusación, se consolidó a partir de contactos obtenidos en prisión.

En las conversaciones que serán detalladas por el fiscal en la audiencia imputativa, prevista para este martes, los implicados hablaban de “limpiar la zona”. Surge que ambicionaban concentrar todos los puntos de venta de los barrios Norte y Las Quintas de esa cuidad. Desde prisión, llamaban a otros dealers de la zona con una exigencia: “Vos ahora vas a vender para mí”.

“Yo no jodo. O me desbloqueás de WhatsApp o van a pasar a mayores. Si no pasame el número del que te pasa la droga a vos que nos vamos a comunicar con él. Porque vamos a cerrar todos los negocios que están en Las Quintas y en todos lados”, dijo Brandon G. en una de las conversaciones intervenidas. “Yo te hablo de parte de Guille Cantero. Yo no estoy mintiendo. Yo voy a hacer bajar gente y bueno…”, siguió, en alusión a un ataque armado.

La pesquisa desembocó en allanamientos que se realizaron en la cárcel de Coronda y en dos viviendas de San Lorenzo, en Ombú al 1800 y en Rucci al 1800. En esta última vivienda se secuestraron 67 gramos de cocaína, material para cortar la droga, un arma calibre 38, un revólver calibre 22 y 788 mil pesos. Cuando los policías de la Tropa de Operaciones Especiales llegaron a esa vivienda se encontraron con dos personas detrás del tapial del frente, en un patio delantero, que intentaron arrojar por un muro las armas secuestradas. Un vecino comentó que la casa había sido tiroteada diez minutos antes con cinco o seis disparos. En la puerta se incautaron seis vainas calibre 22.

A los cuatro detenidos en esos allanamientos se les suma una persona que está prófuga y con pedido de captura y los internos Brandon G. e Iván G., ambos presos por delitos contra la propiedad. Serán acusados por cinco hechos de extorsión, algunos en grado de tentativa, una estafa y la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.