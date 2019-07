Balearon a un almacenero en un oscuro episodio en barrio Tablada

Andrés M. tiene 43 años y fue herido de dos tiros la noche del miércoles en Gaboto y Esmeralda, en barrio Tablada. La víctima atendía un almacén familiar que cierra casi siempre pasada la medianoche y sus allegados se preguntan el por qué de los balazos: "No tenemos deudas con nadie, vivimos en el barrio de toda la vida y todos nos conocen", dijo Adriana, la mujer de la víctima. Para ella y su entorno "fue una confusión. Tenemos muchas dudas y no hay ninguna causa para que nos hagan esto".

Según fuentes de Fiscalía, el hombre fue herido en el pecho y el hombro izquierdo, lo que le provocó una fractura de húmero. Fue internado en el Hospital Provincial pero le dieron el alta médica y se encuentra fuera de peligro.

A partir del tono del ataque las dudas están más que fundadas. Según lo relatado por vecinos y amigos de Andrés, alrededor de las 23 llegó hasta el almacén un hombre joven con una capucha de invierno. El comerciante abrió la puerta porque adentro ya había una persona y el cliente pidió unos caramelos. Pagó y se fue.

Andrés se disponía a cerrar el negocio cuando pasadas las 23.30 llegó el mismo hombre pero al menos con dos personas más. En esa ocasión no abrió la puerta y decidió atenderlos por una ventana lateral que está por calle Esmeralda.

Por un sandwich

Uno de ellos le pidió un sandwich de milanesa y cuando Andrés se agachó a buscarlo detrás del mostrador el que acompañaba al falso cliente metió la mano por la ventana empuñando una pistola calibre 9 milímetros y disparó tres veces. Andrés quedó tendido en el piso, consciente pero herido. El comerciante sólo pudo ver que eran hombres jóvenes, no lo llamaron por su nombre ni le preguntaron nada más que el precio del sándwich.

Otro vecino, que ocasionalmente estaba en la ventana de su casa pudo ver que los atacantes se desplazaban en un vehículo Ford Eco Sport pero no pudo ver la patente, sólo que era un modelo viejo.

La policía llegó "rapidísimo", dijo la mujer de Andrés a este diario mientras no podía salir de su asombro por el tipo del ataque.

Cuando Andrés cayó al piso se quedó quieto, pero luego se pudo desplazarse sin problemas. Su familia vive enfrente del negocio y llamó a su esposa "Adriana vení al negocio que me balearon", le dijo. "Yo bien no entendí, pero crucé y me abrió la puerta. Estaba asustado pero bien", contó ayer Adriana a La Capital.

A la hora de los análisis del por qué de los tiros comienzan todas las preguntas y ninguna respuesta cierta, al menos es lo que dice la familia. Lo mismo cuentan los vecinos de Andrés y los comerciantes de esa zona de Tablada.

Un antiguo vecino contó: "Es buena gente. Antes su padre tenía un negocio enfrente, que ahora atiende la hermana de Andrés. Tienen varios hijos y todos los conocen. No sabemos qué pudo ser, para mi lo confundieron" aseguró. Esa opinión fue compartida por muchos otros vecinos y el asombro también.

Con muchas dudas

La familia intenta atar cabos: "No le debemos plata a nadie, con los pagos de todo estamos al día. Andrés nunca tuvo problemas penales ni nada de eso. El está muy dolorido , pero sobre todo estamos preocupados porque no sabemos de dónde pudo venir el atentado. Ni lo conocían porque no lo llamaron por su nombre ni le preguntaron nada. Puede ser que hayan tenido una dirección de un almacén parecido a éste, pero la verdad no sabemos nada", aseguró la mujer de Andrés.

El caso recayó en la Fiscalía de Flagrancia en turno y se solicitó al Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) el relevamiento de la escena y buscar las cámaras de vigilancia de la zona además de tomar testimonios y levantar rastros. "Hay medidas en curso para identificar el rodado y al agresor, mañana se tomarán las declaraciones y la causa pasa a NN", expresó el vocero de Fiscalía.