Balean en una pierna en un confuso episodio al dueño de un súper chino

Un comerciante chino fue baleado en una pierna ayer a la mañana por un hombre que ingresó al supermercado de la víctima y le disparó ante la vista de la clientela que se encontraba en el local, en la zona sudoeste de la ciudad. Fuentes policiales y judiciales lo identificaron como Wenkim D. e indicaron que al cierre de esta edición permanecía internado en el Hospital Carrasco, aunque fuera de peligro.

Respecto de la motivación del hecho los voceros consultados no tenían claras algunas circunstancias de lo ocurrido, por lo que no descartaban ninguna línea investigativa mientras buscaban traductores para poder entrevistarse con testigos de origen chino que no hablan español.

Un viejo Fiat

Las fuentes consultadas confirmaron que el hecho ocurrió ayer a la mañana en el supermercado "Integración 100 por ciento" ubicado en inmediaciones de Garzón al 3800, cerca de cruce con Juan XXIII (la continuación de Biedma), frente a una plaza. Al lugar llegó un auto que testigos describieron como un Fiat 128 del que bajó al menos un hombre.

Según fuentes judiciales, esa persona ingresó al local y "luego de una serie de acciones que aún no están claras" le disparó en una pierna a Wenkim D. Acto seguido el agresor se dio a la fuga mientras el comerciante era trasladado en el auto del carnicero del súper hasta el Hospital Carrasco. Allí fue operado y luego quedó internado con una herida de arma de fuego en una pierna pero fuera de peligro.

En el hecho intervino la Fiscalía de Flagrancia de turno desde donde se ordenó la presencia del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI). Entre otras medidas se pidió revisar las cámaras de vigilancia del local y un relevamiento de las cámaras existentes en la zona, en busca de imágenes que puedan aportar datos para identificar al agresor y el vehículo en el que se desplazaba. También se buscaban traductores para comprender los relatos que pudieran aportar los testigos de origen chino.

En principio, según algunos testimonios que circularon durante el día, el tirador no sería chino. En tanto, mientras una versión indicaba que el agresor no había robado elementos de valor del local, también se aseguró que había alcanzado a sustraer la recaudación.

Similares

En ese marco, Wenkim añadió que la semana pasada había sido visitado por un hombre que le había exigido "el dinero que debía", lo que hizo recordar a los ataques de la mencionada "mafia china" que desde años actúa en el país y suele saldar con balas los incumplimientos por el pago de su "servicio de protección".

El hecho recuerda a otro ocurrido la tarde del viernes cuando Li Zhong Xian, de 43 años y dueño del supermercado Good ubicado en Colombia 1190B (barrio Belgrano), fue baleado por dos hombres que serían también de nacionalidad china y que habían llegado caminando al local.

Los agresores huyeron mientras la víctima debió ser trasladada al Hospital Clemente Alvarez, donde quedó internada en estado reservado con una herida de arma de fuego en la boca.

Si bien el hecho de ayer pudo haber estado motivado por un robo, por la modalidad de las agresiones los investigadores no descartan que se traten de intimidaciones de la mencionada mafia.

Otra similitud tiene que ver con las dificultades con las que se topan los investigadores ya que víctimas y testigos manifiestan en estos casos no saber español, lo cual termina demorando la toma de testimonios y complica la obtención de información para identificar y detener a los agresores.