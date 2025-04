Balacera y amenazas en zona sudoeste: tras disparar contra dos autos dejan un mensaje narco

El incidente sucedió alrededor de las 5 de la madrugada y fue denunciado a la central de emergencias 911 y no se registraron heridos. Según fuentes policiales, un vecino del lugar declaró que a esa hora escuchó varias detonaciones de arma de fuego y que por temor no salió de su casa.

En el lugar se levantaron entre 15 y 17 vainas servidas de calibre 9 milímetros, según la policía. Una mujer, que se presentó como la propietaria de la camioneta Kangoo que recibió la mayor cantidad de disparos, contó por televisión el miedo que tiene con lo que pasó porque -aseguró- no tiene absolutamente nada que ver con la venta de drogas.

Qué dice la dueña de uno de los vehículos baleados

"Nos encontramos esta mañana con la camioneta baleada. Nos dejaron una nota que en la que nos decían que dejemos de traer droga de Bolivia para unas personas a las que no conocemos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Tengo a mis cuatro hijos menores de edad, mi mirado trabaja de albañil. Nos acusan de traer droga de Bolivia y es mentira", remarcó la mujer, y agregó: "La Kangoo es de mi marido, que la usa para ir al trabajo. Tiene 17 impactos y la nota la dejaron sobre el parabrisas. Nunca recibimos amenazas, hasta hoy".

Y finalizó con un dramático pedido: "A las personas que hicieron esto, les digo que nosotros no tenemos nada que ver con la venta de droga. Mi pareja trabaja todos los días. Mis hijos van a la escuela. Nos levantamos todos los días a las 7 de la mañana. Hoy mis chicos no pudieron ir a clases. Estamos asustados. No sabemos por qué nos hicieron esto si no estamos en nada malo".