Aterradora experiencia de una mujer que vio un asesinato frente a su casa

La noche del viernes, pasadas las 21, Gustavo Romero, un hombre de 52 años y antiguo vecino del macrocentro de Villa Gobernador Gálvez conocida como barrio Municipalidad, fue asesinado de cinco disparos de una pistola 22. Iba para su casa y en Iriondo y Mosconi una persona que se trasladaba en una bicicleta se detuvo a su paso, discutió con él y sin más le disparó. Angela, la vecina que vive en la ochava donde cayó Romero, contó su escalofriante experiencia. “Escuché que discutían y cuando me asomé por la ventana empezaron los tiros, uno casi me da en el brazo y se incrustó en un pared del comedor. Pensé que me moría, me olvidé hasta del teléfono del 911 para llamarlos”, contó aún asombrada y perpleja.

El lugar del asesinato, a 200 metros de la Municipalidad y la Plaza San Martín, es la ochava en la que vive Angela, que tiene problemas de movilidad. “Como me cuesta moverme tipo 21 fui a cerrar la puerta y la ventana y escuché que dos personas discutían. No sé que era pero me acerqué y les dije que fueran a otro lado y en eso empiezan los tiros, fueron como siete. Quedé congelada por que sentí que una bala me rozó el brazo y se clavó en la pared. Por suerte no me hirió pero si venía mas al cuerpo me mataba. El hombre caído en el piso pidió ayuda y el otro le dio tres tiros mas y se fue en la bici. Yo no lo vi, eran sombras”.