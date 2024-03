Asaltaron al periodista de TN Adrián Ventura para robarle la bicicleta

Ventura, que también trabaja en Radio Mitre, detalló: “No fue que me amenazó. Se me vino encima y me empujó a la altura del pecho y me tiró al piso con fuerza. Yo salí despedido y la bici quedó en medio de la calle. Cuando yo caí, agarraron la bici. Uno se fue en la moto y otro en la bici y desaparecieron en segundos. No había nadie a esa hora en el lugar. Ni vehículos que pasaran, ni efectivos de la Policía”.

Como consecuencia del golpe, Ventura indicó que estuvo imposibilitado de mover uno de sus brazos durante una hora y pensó que se había fracturado. “Por suerte fue sólo el golpe. Yo caí de costado, así que lo que más me golpeé fue el hombro, que lo tengo todo negro, y la cadera. Iba con el casco, pero por la velocidad que llevaba y del golpe, si chocaba la cabeza con el cordón me hubiese afectado igual”, describió.

El periodista concluyó: “Lo que más me sorprendió es el desprecio por la vida que tienen en su accionar. Sé que fue al voleo. Pero no les importó nada. Si yo me moría por el golpe o me quebraba la cadera o me pasaba un auto por encima, a ellos no les importaba nada. Para ellos la vida del otro no vale nada”.