Apresan a un policía con drogas después de un tiroteo

Fue una noche movida en el barrio República de la Sexta y el asentamiento precario de La Siberia. En menos de cuatro horas, entre las 23.30 del miércoles y las 3.30 del jueves, en un radio de cinco cuadras se produjeron dos balaceras que dejaron un herido y la detención de un policía asignado al departamento General López que llevaba drogas en su auto. "Primero fue un tiroteo que se escuchó por la zona de calle Berutti, cerca de La Siberia (donde se levanta el Centro Universitario Rosario). Después hubo otra balacera en Cochabamba y Esmeralda que dejó a un hombre herido. Y ahora nos enteramos que engancharon un cana con falopa en Esmeralda al 2300. Así no se puede vivir más", sintetizó ayer una vecina del barrio que fue escenario de todos esos episodios.

El policía arrestado tiene 24 años y fue identificado como Ezequiel Alexis M., cuyo último destino fue el Destacamento 5 de la comuna de San Francisco, en el departamento General López.

Tiros y tiros

Oficialmente, de la balacera consignada por los vecinos a las 23.30 del miércoles, poco se sabe. Sobre el tiroteo de las 3.30, en tanto, se precisó que Juan Manuel G., de 34 años y en situación de calle, resultó baleado desde un auto en inmediaciones de Cochabamba y Esmeralda cuando iba en bicicleta a comprar vino. La víctima recibió un impacto en la pierna derecha con orificio de salida y quedó internado en el Hospital Provincial. "A mí me despertaron los tiros, fue infernal", dijo una vecina.

Siempre según el relato oficial, una patrulla de la Brigada Motorizada que escuchó la balacera llegó al lugar y observó como un Volkswagen Vento, dominio IIG956, se daba a la fuga con dos ocupantes. Tras una breve persecución, ambos bajaron del auto e intentaron esconderse en un pasillo de Esmeralda 2379, pero fueron detenidos.

Cuando los policías requisaron el auto encontraron en el baúl una bolsa de nailon que contenía siete envoltorios medianos con cocaína cuyo peso no fue dado a conocer. Y al revisar la vivienda, en el pasillo hallaron una planta de marihuana.

El policía Ezequiel Alexis M. tiene dos años de antigüedad en la fuerza y está radicado en el barrio Acíndar. El agente es parte de la dotación de la Unidad Regional VIII y junto a él fue detenido Uriel Agustín A., de 18 años, y domicilio en barrio Tablada.

El fiscal de Flagrancia en turno, Emiliano Ehret, recibió la consulta por las detenciones y al tomar conocimiento de que había secuestro de estupefacientes derivó las actuaciones a la Justicia Federal. "El fiscal espera las actuaciones de la policía para determinar si antes de la detención registrada en calle Esmeralda al 2300 el VW Vento estuvo involucrado en el ataque a balazos de Cochabamba y Esmeralda", explicó un vocero tribunalicio.

Un mal bicho

"Este barrio es un desastre. No salimos en las noticias porque erran al tirotearse pero todas las noches es escuchan tiros. Y no se tiran con 22, acá nadie baja de una 9 milímetros y son todos berretinudos . No vas a mirar muy fijo a alguno porque te dicen «¿qué miras?». Y ahí nomás te pegan un balazo", explicó un vecino.

Camaradas del policía detenido no dieron las mejores referencias de él a este diario. "Este pibe es un peligro. Andaba chapeando que era familiar de Los Monos. Cuando estuvo en Rufino lo acusaron de robarse una moto; en Diego de Alvear tuvo lío con uno que vendía droga que recibió un balazo en una gamba. Entonces dijo que se le había escapado el tiro. Y éste no es parte de la «vieja policía con vicios» de la que se habla siempre. Este pibe tiene dos años en la fuerza", explicó un viejo hombre de la fuerza.

el pasillo. Aquí pretendió esconderse el policía junto a un cómplice.