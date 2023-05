Dejaron una nota intimidante en el Jardín de los Niños

La seguidilla de mensajes amenazantes contra instituciones pública no se detiene en Rosario. Esta ve fue el turno de El Jardín de los Niños, que funciona en el parque Independencia. Allí, sobre la reja de uno de los portones de predio, personas que no pudieron ser identificadas dejaron una piedra envuelta con un cartón en el que se leía: “No nos olvidamos que tienen que pagar, no nos paran los ratis, hay bala”.