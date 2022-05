Amenazaron de muerte a los fiscales que llevan adelante la causa contra el "Viejo" Cantero

"Se ha recibido una llamada al 911 contra fiscales de la causa Cantero. Inmediatamente se tomó contacto con la jefa de Policía y la fiscal regional para orquestar todas las medidas de seguridad. Este tipo de amenazas vienen sucediendo, si bien no son constantes. Son amenazas particularizadas y en general", dijo Baclini en declaraciones a la prensa.

En el mismo sentido, y luego de dictarse un cuarto intermedio en la audiencia de este miércoles, el fiscal Franco Carbone señaló que "tomamos conocimiento de las amenazas y podemos decir que no es contra ninguna fiscal en particular. Respecto al contenido de las mismas ya hay fiscales trabajando y avanzando en la investigación. No tengo detalles porque recién salimos de la audiencia".

Según trascendió, las llamadas habrían provenido de un número con característica de Buenos Aires y las habría realizado una voz femenina.