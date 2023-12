Allanan la casa de una mujer vinculada al líder de la Uocra preso por extorsiones

Carlos Vergara está detenido desde fines de noviembre. La pareja de la dueña de casa es un policía que reviste en la Policía Federal. Secuestraron celulares y armas no registradas y no hubo detenidos.

El procedimiento lo pidió el Fiscal Miguel Moreno, de la Fiscalía de Delitos Económicos, en relación a la investigación de asociación ilícita y extorsiones que implicó a Bracamonte, Vergara y allegados a la banda de los Monos. Según trascendió desde la misma Fiscalía “fue para buscar material de interés para la causa. La pareja de la persona a la que se le allanó el domicilio, Mónica S. se le formó causa por tenencia ilegal de armas. Cuando se allanó la casa de Vergara y allí encontramos que trabajaba en una empresa constructora. El policía federal es su pareja y son dos causas distintas, por un lado lo que se pudo obtener en el allanamiento fue documentación útil para la causa y por otro se abrió una investigación por la tenencia ilegal de armas”, aclararon para agregar que "no hubo detenidos, se secuestraron cuatro celulares y fue una medida investigativa”.

La localidad de Villa Amelia, distante 30 kilómetros de Rosario, se vio conmocionada el viernes por la tarde ante la llegada de los agentes. Según consta en el legajo de la causa en los testimonios judiciales se ventiló le relación de Mónica, una mujer vinculada con la prostitución, como “amante exclusiva” del sindicalista Vergara.

>>Leer mas. "Pillín" Bracamonte y Carlos Vergara, secretario general de la Uocra, presos por extorsiones

Según un testigo_ un hombre de la Uocra también sujeto a la causa_ la mujer fue designada “delegada” del gremio en una empresa constructora, aunque no trabajaba en la firma. A la constructora, dijo el denunciante, pagarle el sueldo a esta mujer le sirve para no tener problemas. Vergara haría lo mismo con familiares que están anotados y cobran sueldos en empresas en las que no trabajan.

En los allanamientos al domicilio de Vergara en un chalet del barrio la Florida, los últimos días de de noviembre, se localizó a Mónica quien se encontraba junto a otras personas. En ese operativo judicial se secuestraron en la vivienda 39 millones de pesos en efectivo, 18 mil dólares, dos inhibidores de señal y un DVR (digital video recorder) con doce cámaras de seguridad.