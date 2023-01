Ariel viajaba a diario desde esa localidad a Rosario y la zona, donde sus clientes no salían del estupor. Tampoco los ciclistas con los que pedaleaba y participaba de competencias de Rural Bike.

Simoncini fue herido a las 16 del sábado en Zelaya y Matheu, tres cuadras al oeste de Rondeau. Un llamado de vecinos al 911 alertó que un hombre se encontraba herido de bala en su auto tras ser atacado por motociclistas. Al llegar al lugar personal policial y una ambulancia del Sies los médicos encontraron al comisionista en su Citroën Jumper blanco, ya sin vida.

Los investigadores indicaron que al llegar a la escena del crimen encontraron al hombre sentado en el asiento del conductor con dos heridas de arma de fuego, en la parte frontal del cráneo y en el tórax. Los vecinos contaron que los autores del crimen fueron directo a dispararle y que se movilizaban en dos motos, mientras un automovilista les hacía de apoyo.

Dentro del vehículo de la víctima se encontraron todas sus pertenencias: la billetera, dinero en efectivo y un celular. El utilitario estaba completamente cerrado.

Sin embargo, amigos y conocidos de Ariel dijeron que le sustrajeron un bolso donde el comisionista llevaba el dinero para comprar la moto. La hipótesis del asesinato por robo es para la fiscalía “una línea de investigación que hay por el momento” y por tal motivo se dispusieron “tareas investigativas libradas al respecto”.

>>Leer más: Cinco crímenes en cuatro horas: tres de las víctimas fueron atacadas a tiros por motociclistas

Según allegados, la moto que habría ido a comprar Ariel estaba publicada en Marketplace, la plataforma de compraventas de Facebook. Tras un contacto previo con el vendedor, el comisionista habría emprendido el viaje en la tarde del sábado hasta Alberdi para hacer la operación.

Todo indica que al llegar al lugar se dio cuenta de que se trataba de una emboscada y al intentar huir recibió los disparos. Su vehículo terminó con parte de sus ruedas sobre la vereda. Algunos conocidos descubrieron luego que la moto en cuestión no era de Rosario sino de otra localidad, por lo que suponen que los asesinos habrían tomado robada la foto para armar la estafa.

El caso en principio quedó a cargo del fiscal Adrián Spelta, quien ordenó las medidas de rutina al personal de la Agencia de Investigación Criminal y con el correr de las horas incorporó la hipótesis del homicidio en ocasión de robo.

“Un buen tipo”

“Un tipazo, un hombre bueno”, se lee en los comentarios de las redes sociales sobre la muerte de Ariel, en las que sus conocidos transmitieron “fuerza para la familia”. Ariel integraba un grupo de ruraleros de Funes, competía profesionalmente en distintos puntos del país y también era aficionado a las carreras de autos, por lo que viajaba regularmente para ver las competencias.

Su pareja, rescatista de animales y colaboradora del área de Sanidad Animal de la Municipalidad de Roldán, prestó testimonio en Fiscalía pero por su estado de shock no pudo expresar ante la familia y amigos lo que sabía sobre el plan de Ariel de comprar una moto en Rosario. Ariel solía viajar con su teléfono apagado, por lo que su esposa no tenia cómo comunicarse cuando esa noche no llegó a casa. Recién el domingo a la mañana recibió la terrible noticia de que a su marido lo habían matado.