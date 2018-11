Aceptó 11 años de cárcel por matar a un vecino en una pelea

"Para mí son muchos años pero reconozco que tuve un error y lo voy a firmar". Luis Alberto Taborda aceptó así en un juicio abreviado una condena a 11 años de prisión como autor del crimen de Carlos Alberto Duarte, un vecino de 39 años al que baleó en el abdomen tras una pelea en barrio Triángulo. "En ningún momento quise matar lo. No tiré a matar", aclaró el detenido antes de aceptar su condena, que también fue consentida por los familiares de la víctima.

Taborda, un empleado de la construcción detenido en marzo de 2017, acudió ayer a una audiencia de juicio abreviado. La jueza Silvia Castelli homologó el acuerdo firmado entre las partes por el cual fue condenado como autor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la portación de arma de uso civil. La esposa de la víctima había dado su consentimiento escrito y sin objeciones.

Pelea de mujeres

El acusado tiene 36 años y le dicen "Tuerto". Reconoció haber sido el autor del disparo que el 15 de febrero de 2017 mató a Carlos Alberto Duarte en el barrio "Mi tierra, mi casa" de Garibaldi al 5300. El motivo de la confrontación fue una discusión que mantenían las esposas de ambos por conflictos entre los hijos de los dos matrimonios.

Según la investigación, alrededor de las 21 la esposa de Duarte, Noelia, mantuvo una acalorada discusión con su vecina Alejandra por problemas que mantenían sus hijos de 16 años. La disputa fue subiendo de tono hasta que Noelia, dueña de una granja, le pidió a su vecina que bajara la voz y le advirtió que si salía su marido la cosa se pondría peor.

En ese momento Duarte salió a la vereda de la casa de Pasaje 1886 al 4300 para ver qué sucedía y "Tuerto", la pareja de Alejandra, extrajo un arma con la que efectuó dos disparos: uno alcanzó a la víctima en el abdomen y le provocó una hemorragia mortal. Entre las evidencias contra Taborda figuran declaraciones de allegados a la víctima y un testigo reservado.

La propuesta de acuerdo abreviado fue leída por el fiscal Ademar Bianchini en suplencia de su par Florentino Malaponte. Por la defensa de Taborda intervino Juan Pablo Catalani en reemplazo de Marcelo Piercecchi. En un primer momento se consignó que lo condenaban por el homicidio y la portación de un arma de guerra. "¿Por qué me ponen un arma de guerra si no fue un arma de guerra?", quiso saber Taborda. Ante su inquietud, las partes revisaron el legajo judicial y constataron que en realidad se usó un arma de uso civil, ya que del cuerpo de la víctima se extrajo un plomo deformado calibre 22 largo. En el momento se subsanó el error, que no impacta en la pena.

"Para mí son muchos años. Yo reconozco que tuve un error pero en ningún momento le quise sacar la vida a la persona", dijo el detenido al aceptar la pena. "No tiré a matar. Tengo un ojo con una prótesis y no veo con un ojo. Pero yo reconozco y lo voy a firmar", agregó antes de avalar el trámite del que se fue condenado.