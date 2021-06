"Todos estamos ansiosos para que esto se recupere rápidamente. Se está hablando y está bastante cerca la posibilidad de que una empresa de Rosario se haga cargo del alquiler y a partir de allí empiece a distribuir los espacios y a programar la nueva Favorita", señaló este martes en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8.

la semana05.jpg Falabella anunció el cierre de su local en Rosario.

El hombre de rugby y destacado comerciante del centro rosarino aseguró, por otra parte que "la idea es que muchas personas de Rosario, por que lo que importa es que se apueste a la ciudad, aporten la mayor cantidad de rubros posibles". En ese contexto, destacó que "la pata gastronómica es clave, junta mucha gente y pone en funcionamiento otras cosas". Por eso resaltó que la idea que está inmersa en los potenciales inversores es un gran enclave gastronómico en el último piso y la colocación de pequeños bares en distintos puntos del edificio.

La idea está en marcha y la pregunta que sobrevuela es en cuánto tiempo la nueva Favorita podrá estar en marcha. Si bien Benzi elige ser cauto, da una explicación y hasta se arriesga a tirar fechas: "Falabella comenzará a rematar el mes que viene lo que queda adentro. Va a llevar un tiempo para que eso quede limpio y eso podría ser hasta fin de año. Pero esto lo va a resolver la persona que firme contrato con la empresa Asturias para empezar a diagramar todo".

Falabella. Foto: Héctor Río

Acerca de la cantidad de locales que podrían funcionar, Benzi comentó que "por los 10 mil m2 que tiene el edificio calculamos que habrá unos 50 locales. No nos olvidemos que son tres pisos. Hay un subsuelo, planta baja, primer y segundo piso, son muchos metros. Arriba incluso hasta hay un teatro, pequeño, pero teatro al fin. También hay una especie de depósito importante arriba. Si se empieza a limpiar se encuentra un gran espacio".

Más allá del entusiasmo de los comerciantes del centro, las ideas y cálculos desde el sector lo único que pueden hacer es "proponer. Acá quien va a decidir es la empresa que firme contrato con la empresa Asturias. Pero está todo el mundo entusiasmado. Creo que pronto se va a armar una lista de la gente que quiere participar".

falabella.jpg El tradicional local de Falabella, ubicado en la esquina de Sarmiento y Córdoba. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Benzi fue más allá el referirse a las expectativas sobre la posibilidad de recuperar esta emblemática esquina del centro rosarino: "El problema no es ni La Favorita ni Falabella, sino los comercios satélites que están alrededor" y destacó que "al no circular la gente, se complica. De todos modos esto va a llevar un tiempo. Hay que diagramar, hacer contratos. Me da la sensación de que hasta fin de año esto no se pone en funcionamiento".

El comerciante cerró la entrevista asegurando que pese a la crisis económica que provocó la pandemia "las cosas igual las tenés que seguir haciendo. Hay que jugarse porque Rosario necesita gente que tenga proyectos, que invierta. La Municipalidad está de acuerdo, está generando acciones de apoyo para que todos tengamos la posibilidad de armar esto rápidamente".